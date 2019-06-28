Dün öğleden sonra, Ay boğaya girdi ve yarına kadar orada kalacak. Boğa doğumlu insanlarla iş yapabileceksiniz, fakat aynı zamanda bir tür kemer sıkma da uygulamalısınız. Konut meseleleri de odağınız olabilir. Ve tabii ki, Venüs size şimdi çok fazla zevk ve duygusallık sağlayacaktır. Sabah saatlerinde, yengeçteki Güneş, boğadaki Ay’la açı yapıyor. İletişim, odak noktası olacak. Herkesin eşitlendiği saatler yaşayacağız. İşyerinde, personeller ve yöneticiler arasında herşeyin eşit olduğu bir ortam olacak. İyi takım çalışması yapacaksınız. Ayrıca dostlar, tanıdıklar ve akrabalar fikirlerinizi ve projelerinizi destekliyor. Ancak bu açı uzun süre kalmayacak. Bu zaman dilimini kullanın!