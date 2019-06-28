28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dün öğleden sonra, Ay boğaya girdi ve yarına kadar orada kalacak. Boğa doğumlu insanlarla iş yapabileceksiniz, fakat aynı zamanda bir tür kemer sıkma da uygulamalısınız. Konut meseleleri de odağınız olabilir. Ve tabii ki, Venüs size şimdi çok fazla zevk ve duygusallık sağlayacaktır. Sabah saatlerinde, yengeçteki Güneş, boğadaki Ay’la açı yapıyor. İletişim, odak noktası olacak. Herkesin eşitlendiği saatler yaşayacağız. İşyerinde, personeller ve yöneticiler arasında herşeyin eşit olduğu bir ortam olacak. İyi takım çalışması yapacaksınız. Ayrıca dostlar, tanıdıklar ve akrabalar fikirlerinizi ve projelerinizi destekliyor. Ancak bu açı uzun süre kalmayacak. Bu zaman dilimini kullanın!
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünün tadını çıkarın ve yolunuza çıkan fırsatlardan en iyi şekilde yararlanın. Üzerinizde heyecanlı ve çok keyifli bir enerji var. Fikirlerinizi başkalarına aktarın. Düşüncelerinizi iletin. Bugün tam bir sosyalleşme kelebeği olacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Esnek doğanız bugün başınızı belaya sokabilir. Etrafınızda kimse liderlik etmeye istekli olmadığında kişilikler çatışabilir. Manipülatif olmayın. Diğer insanlara istedikleri özgürlüğü verin. Beklenmeyen olaylar günün seyrini önemli ölçüde değiştirebilir, işler planlandığı gibi gitmezse üzülmeyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Her şey yolunda gidecek. Az çabayla bugünün tadını çıkarma şansınız var. Bir şeyi yapmaya karar verirseniz, oldukça başarılı olacaksınız. Bugün gökyüzünün enerjisiyle senkronize oluyorsunuz. Günün enerjisini iyi kullanın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizdeki insanlar bugün sizin istediğiniz kadar destekçi olmak istemeyecekler. Bugünü, rahatlamak ve kontrolü bırakmak için kullanın. Derin derin nefes alın ve uzun yürüyüşler yapın. Bisiklete binebilir veya kısa bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Sürprizlere hazır olun.
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