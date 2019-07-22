Balık’taki Ay Yengeç’teki Merkür ile açıda. Bu açıyla hızlı zeka ve muhakeme ortaya çıkar. İyileşme ve değişikliklerden memnun kalacaksanız. Yengeç’teki Güneş Balık’taki Ay ile açı yapacak. Bu şanslı takımyıldız genel olarak servet getirir. Ebeveyn bakımı ve ilişki ile ilgili ahenkli beraberlik ortaya çıkacak. Ay Koç’a girdiğinde kendinizi enerjik ve kendinden emin hissedersiniz. İlham alabilir ve keskin zihninizi kullanabilirsiniz. Akıllıca bir hareket yapmak için mükemmel anı yakalayabileceğiniz bir gün.