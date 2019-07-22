22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Balık’taki Ay Yengeç’teki Merkür ile açıda. Bu açıyla hızlı zeka ve muhakeme ortaya çıkar. İyileşme ve değişikliklerden memnun kalacaksanız. Yengeç’teki Güneş Balık’taki Ay ile açı yapacak. Bu şanslı takımyıldız genel olarak servet getirir. Ebeveyn bakımı ve ilişki ile ilgili ahenkli beraberlik ortaya çıkacak. Ay Koç’a girdiğinde kendinizi enerjik ve kendinden emin hissedersiniz. İlham alabilir ve keskin zihninizi kullanabilirsiniz. Akıllıca bir hareket yapmak için mükemmel anı yakalayabileceğiniz bir gün.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk ve para konuları bugün bir araya gelmemeli, çünkü sadece tartışmalara ve kızgınlığa yol açacaktır. Bir çocuk ya da sevilen başka biriyle geçirdikleri boş zamanlar hakkında ya da satın aldıkları onaylamadığınız bir şey için bir anlaşmazlığınız olabilir
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önümüzdeki iki hafta boyunca, özellikle de geçen ay hayatınızın bu alanı üzerinde çok fazla çalışma yapamadıysanız, dikkatinizi finansmanınıza yöneltmelisiniz. Sonuçta, emelleriniz, kendi açınızdan bir çaba sarf etmeden nadiren gerçekleşiyor.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özellikle yoğun bir projeniz varsa veya birilerini gerçekten etkilemek istiyorsanız, işle meşgul olmak için harika bir gün. Çalışma hayatında terfi başvurusu ya da daha iyi maaşlı iş gibi önemli değişiklikler yapmayı düşünüyorsanız, bugün çok önemli.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Faturalarve kredi kartı ödemeleri gibi şeylerin kendi istekleriyle ortadan kalkacağını ümit etmek iyi bir şey değil. Finansal anlamda bütçenize destek olacak, ek gelir getirecek neler yapabilirsiniz, gözden geçirmenizde fayda var.
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