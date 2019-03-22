Ay Terazi’de ilerliyor. Sabah saatlerinde Satürn ile görünümde. Sınırlanmalar, ailevi yükler açığa çıkabilir. Kurum içi ve dışı denetlemeler olası. Gün boyu duygusal derinlik arayışıyla kendimizi adadığımız konulara yoğunlaşabiliriz. Akşam saatlerinde Plüton ve Ay düğümleri ile yapacağı görünüm manevi değer çatışmalarını, ailevi hassasiyetleri tetikliyor. Bugün aldığı kadar vermeyi bilen, bilge, kendi kendine yeten insani vasıflarımızla, manipülatif, aşırı hırslı, şüpheci ve kavgacı ilkel güdülerimiz çatışma halinde. Ayurvedik Astroloji'de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Siyah