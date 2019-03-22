22 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ay Terazi’de ilerliyor. Sabah saatlerinde Satürn ile görünümde. Sınırlanmalar, ailevi yükler açığa çıkabilir. Kurum içi ve dışı denetlemeler olası. Gün boyu duygusal derinlik arayışıyla kendimizi adadığımız konulara yoğunlaşabiliriz. Akşam saatlerinde Plüton ve Ay düğümleri ile yapacağı görünüm manevi değer çatışmalarını, ailevi hassasiyetleri tetikliyor. Bugün aldığı kadar vermeyi bilen, bilge, kendi kendine yeten insani vasıflarımızla, manipülatif, aşırı hırslı, şüpheci ve kavgacı ilkel güdülerimiz çatışma halinde. Ayurvedik Astroloji'de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Siyah
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Geçmişin yükünü bırakıp yenilenirken ilişkilerde önceliğiniz ortak değerler olmalı. Gün içinde sorumluluklar akşam saatlerinde ailevi konular gündem olabilir. Objektif tutumlar önemli.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün içinde denetlemeler, resmi işlemler sizi meşgul edebilir. Rutinlerinizde eksikler açığa çıkabilir. Akşam yoğunlaşan destek arayışı ile eski arkadaşlarınızla temasa geçebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu bireysel yetenekleri açığa çıkaran ortamlarda bulunabilirsiniz. Kendi çabanızla elde ettiğiniz kazanımlarınız taktir görecektir. Romantik konularda geçmiş hesaplaşmaları olası, adil ve objektif olmak dengeyi korumak önemli.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu sorumluluklar sizi zorlayabilir. Huzur arayışınız yoğun ancak değer çatışmaları sebebiyle bu arayış sonuçsuz kalabilir. İlişkilerde kimliğinizi korumak adına önemli kararlar alabilirsiniz. Rasyonel tutumlar önemli.
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