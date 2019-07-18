Kova’daki Ay, Boğa’daki Uranüs ile açıda. Bu aşama aradığınız bir yanıtı gösterilebilir. Değişken duygudurum dalgalanmaları problem yaratabilir. Sevgi ile ilgili olarak bireycilik ve trajik ve dramatik durumlara yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır. Kova’daki Ay Aslan’daki Mars ile çatışacak. Bu muhalefet tartışmalara ve acele davranışlara neden olabilir. Cinsiyetler arasında bir sıkıntı olması beklenebilir. Savurganlık ve harcama eğilimi görülebilir. Bugün kaprisli, tedirgin ve belki de tutkulu olmak gibi özelliklere sahip.