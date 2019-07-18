18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kova’daki Ay, Boğa’daki Uranüs ile açıda. Bu aşama aradığınız bir yanıtı gösterilebilir. Değişken duygudurum dalgalanmaları problem yaratabilir. Sevgi ile ilgili olarak bireycilik ve trajik ve dramatik durumlara yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır. Kova’daki Ay Aslan’daki Mars ile çatışacak. Bu muhalefet tartışmalara ve acele davranışlara neden olabilir. Cinsiyetler arasında bir sıkıntı olması beklenebilir. Savurganlık ve harcama eğilimi görülebilir. Bugün kaprisli, tedirgin ve belki de tutkulu olmak gibi özelliklere sahip.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaya çıkan sorunların üstesinden gelmek için zorlanacaksınız ve bunları çözmek için önemli zaman ve çaba harcamanız gerekecek. Baskı altında olsanız bile, başarılı olma gücünüz var.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sıkıntılı ve zor durumlarla yüz yüze geleceksiniz. Çok mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Dinlenmek ve rahatlamak, aklınızı sakinleştirmek ve pillerinizi şarj etmek için kendinize zaman ayırmanız gerekir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son olaylar, kafanızda karışıklığa neden olan büyük bir baskı oluşturdu. Tüm bunlar, doğal olarak sizde yarattığı stresin yanı sıra, kendinizi sudan çıkmış bir balık gibi hissetmenizi sağladı. Çıkmazda olduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak öyle değil.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Size mutluluklar verecek mutlu sürprizlerle ve olumlu gelişmelerle dolu bir gün. Planladığınız ve çalıştığınız her şey sonunda bir araya geliyor. Sonuç olarak en üst seviyedesiniz ve nihayet hak ettiğiniz ödüle ulaştığınızı hissediyorsunuz.
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