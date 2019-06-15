15 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yıldızlar bugün bize parlak bir gün getirecek. Mars, Neptün ile olumlu ilişkide olacak ve Satürn'le muhalif bağlantıda olacak ve bu gezegen esasen hem bugün hem de iki gün boyunca egemen olacak. Neptün'ün girişi sayesinde, sabah 8.46'dan itibaren, Mars içgüdüleri yönetmek için uyanacak. Ayrıca, hayal gücünüzün yükselişte olduğu ve sanatsal yaratım için de hayal gücünüzü kullanabileceğiniz bir gündeyiz. Öğleden sonra, saat 17.16'dan itibaren, Satürn Mars'a dönecek, bu bizi asi ve bencil yapacaktır.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, online alışveriş yapmanın eviniz veya aileniz için büyük bir satın alma işlemi yapmanıza yardımcı olduğunu görebilirsiniz. O nedenle ilk gördüğünüzü almaktan çok, araştırma yapmanızda fayda var.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün üniformalı biri size bir destekte bulunacak. Bir polis memuru sizi daha kötü bir kazadan koruyabilir ya da bir güvenlik görevlisi bir boya kutusunun düşmesinden hemen önce bir mağazaya girmenizi engelleyebilir. Ne olursa olsun, bugün üniformalı herkese karşı kibar olun.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çocuklar şu anda hayatınızın en neşe kaynağı olabilir. Ebeveyn iseniz, çocuklarınızdan biri okuldan eve iyi haberler getirebilir. Değilseniz, bir öğretmen veya mentor olarak gönüllü çalıştığınız bir yerde olmanın karşılığını bulabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Liderler kolay zamanlarda ortaya çıkmaz. Liderler zorluklar, denemeler ve düşüp kalkmalardan sonrasında ortaya çıkarlar. Herkesin özellikle de kendinin düşündüğünden daha çok cesaretin olduğunu keşfetmek üzeresin. Ne yapman gerektiğini biliyorsun ve şu anda dağları bile hareket ettirebilirsin.
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