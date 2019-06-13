Bugün sabah saat 7.05'te Ay, Akrep'e taşınacak ve önümüzdeki iki buçuk gün boyunca orada kalacak. Akrep'in hükümdarı aslında Plüton'dur; bu nedenle, bizde yoğun enerjileri, tutkuları, duygusallığı ve dürtüselliği uyandıracaktır. Fakat Plüton'un olumsuz nitelikleri de var: kendinizi çekişme ve intikam alma isteği içinde bulabilirsiniz. Sonuçta, Plüton yeraltı dünyasının tanrısıdır. Yeni görüşler ve deneyimler kazanmak ve bu dönemde ciddi ve önemli değişikliklerle kolayca baş etmek istiyorsunuz. Akrep’teki Ay Boğa’daki Uranüs’le karşı karşıya gelecek. Bu ne demek? Kararsız davranışlarda bulunabilirsiniz. Değişken duygudurum dalgalanmaları problem yaratabilir.