13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugün sabah saat 7.05'te Ay, Akrep'e taşınacak ve önümüzdeki iki buçuk gün boyunca orada kalacak. Akrep'in hükümdarı aslında Plüton'dur; bu nedenle, bizde yoğun enerjileri, tutkuları, duygusallığı ve dürtüselliği uyandıracaktır. Fakat Plüton'un olumsuz nitelikleri de var: kendinizi çekişme ve intikam alma isteği içinde bulabilirsiniz. Sonuçta, Plüton yeraltı dünyasının tanrısıdır. Yeni görüşler ve deneyimler kazanmak ve bu dönemde ciddi ve önemli değişikliklerle kolayca baş etmek istiyorsunuz. Akrep’teki Ay Boğa’daki Uranüs’le karşı karşıya gelecek. Bu ne demek? Kararsız davranışlarda bulunabilirsiniz. Değişken duygudurum dalgalanmaları problem yaratabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Büyük olasılıkla bugün telefonda çok zaman harcayacaksınız, birkaç kişiyi arayıp, onları bir araya getirmeye çalışacaksınız. Programları dengelemek sizin için bayağı zor olacak, ama bu işin de altından kalkacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızdaki önemli bir kişiyle oturup sohbet etmeniz gerektiğini hissediyorsunuz, ama bunu biraz erteleyin. Duygularınız çok taze ve coşkulu. Biraz sakinleştikten sonra kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bekarsanız, müjdem var! Eğer hala bekarsanız, bir arkadaşınız sizi biriyle tanıştırabilir. Sizi daha önce diğer bekar arkadaşlarıyla tanıştırmamışlarsa, arkadaşlarınıza size uyacak birini tanıyıp tanımadıklarını sorun. Bugün ayrıca, bir grupta veya toplantıda biriyle tanışabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizle eşiniz arasında “değerler” veya aile bütçeniz konusunda bir tartışma olabilir. İkiniz de açık fikirli olursanız, karşılıklı memnun olacak şekilde sorununuzu çözebileceksiniz. İkiniz de bir süre için daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!