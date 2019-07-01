01 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dün gece 23.00'den bu yana, Ay, İkizler burcunda. Haritada, mükemmel iletişim ve yeni görüşler dikkat çekiyor. İş bağlantıları artık normalden daha rahat olacak. Bağlantıya olan ihtiyacımız artıyor. Zihniniz ve ruhunuz meraklıdır ve zihinsel seviyede daha fazla gelişmeyi sever. Şu anda mükemmel bir zeka keskinliğe sahipsiniz ve farklı türde deneyimler ve izlenimlerle ilgileniyorsunuz. Ay, İkizler burcunda olduğunda, duyarlılık ve iletişim, öğrenme ve kültürlere düşkün olacaksınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün alev gibisiniz; liderlik yapmaktan mutlu olacağınız bir gün. Yeni bir başlangıç ve fırsat kapısı açılacakmış gibi görünüyor. Bunu fark etmeniz çok önemli. Etrafınıza bakın ve etrafınızda neler olup bittiğini bir gözdem geçirin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çok hassas hissediyorsunuz. Yaralı her hayvanı yolun kenarından kurtarmak isteyebilirsiniz. Besleyici ve yardımsever bir enerjiniz var. Bugün bu enerjiyi iyilik yapmak için kullanın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün havada "ilk önce ben" tutumunu destekleyen çok fazla ateşli enerji var. Sizin barışçıl, diplomatik yapınızla bu enerji doğrudan bir çatışmaya girebilir. Çevrenizdeki insanlar normalden daha duyarlı olabilir. Olmadık tartışmalar çıkabilir, olabildiğince kendinizi bu tartışmalardan uzak tutun.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün beyninizin direksiyona geçmesine izin verin. Hiçbir şey için fazla uğraşmayın. Neyin adil olup olmadığı ile ilgili sıcak tartışmalarda sinirler yükselebilir. Öfke patlamaları yaşanabilir. Sorunun bir parçası değil, çözümün bir parçası olun.
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