Dün gece 23.00'den bu yana, Ay, İkizler burcunda. Haritada, mükemmel iletişim ve yeni görüşler dikkat çekiyor. İş bağlantıları artık normalden daha rahat olacak. Bağlantıya olan ihtiyacımız artıyor. Zihniniz ve ruhunuz meraklıdır ve zihinsel seviyede daha fazla gelişmeyi sever. Şu anda mükemmel bir zeka keskinliğe sahipsiniz ve farklı türde deneyimler ve izlenimlerle ilgileniyorsunuz. Ay, İkizler burcunda olduğunda, duyarlılık ve iletişim, öğrenme ve kültürlere düşkün olacaksınız.