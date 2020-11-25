Güneydoğulu üreticilerin zorlu zeytin hasadı başladı

AA

Ağaç varlığı ve rekolte bakımından her yıl düzenli artışın gerçekleştiği ilçede, yağışların başlamasıyla üreticiler hasat için kolları sıvadı. Yağışla zeytinin yağlandığını düşünen üreticiler, hasat için hava ağarmadan evlerinden ayrılıyor. Sabahın ilk ışıkları altında kahvaltı yapıp işe koyulan Güneydoğulu tarım işçileri, zeytin için yaklaşık 1 ay hummalı bir çalışma dönemi geçirecek.​​​​​​​

Traktörle geldiği tarlada tarım işçileriyle zeytin hasadı yapan ve baklava ikramında bulunan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine, ilçenin Antep fıstığı ve zeytin üretiminde öne çıktığını söyledi.

İlçe genelinde bir süre önce sona eren Antep fıstığının ardından şu an zeytin hasadına başlandığını ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

"Nizip ilçemizde 145 bin dekar alan üzerinde 3 milyona yakın, meyve veren zeytin ağacımız bulunuyor. Bu ağaçlarımızdan bir kısmından sofralık, bir kısmından da yağlık zeytin elde ediliyor. Bu sene özellikle zeytinin 'var yılı' olması hesabıyla yoğun bir hasat dönemi bekliyoruz. Zeytin hasadı hem tarım işçilerimize bir gelir kapısı oluyor hem de sofralık ve yağlık olarak bölge çiftçisine büyük oranda katkı sağlıyor. İnşallah burada toplanan salamuralık zeytinlerimiz bir süre sonra tatlandırılarak sofralarımızın baş tacı olacak. Aynı zamanda yağlık olarak toplanan zeytinlerimiz de Nizip Zeytinyağı olarak mutfaklarımızın vaz geçilmezi olacaktır."

- Üreticiler zorlu hasadı anlattı

Üreticilerden Doğan Aslan ise mevsim itibarıyla sabah erken saatlerde başlayan zeytin hasadında sofralık ve yağlık zeytin toplanıldığını aktardı.

Mesailerinin sabahın çok erken saatinde başladığını, en geç 06.00 sularında hasada başladıklarını anlatan Aslan, "Öncesinde de işçilerimizi evlerinden toplayıp tarlaya getiriyoruz ve burada hep birlikte kahvaltı yapıyoruz. Bu iş zorlu ve zahmetli bir iş. Zeytin hasadı zor da olsa el birliğiyle zeytinlerimizi topluyor ve işletmelerimize götürüyoruz." diye konuştu.

Tarım işçilerinden Ahmet Gürkan da akşam neredeyse güneş batana kadar hasada devam ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burada herkesin görevi ayrıdır. Bazılarımız zeytin hasat eder, bazılarımız da hasadı yapılan zeytinleri toplar. Nizip'te zeytinleri tane tane topluyoruz. Zeytinlerimiz ve dalları zarar görmesin diye tırmık ve sırık kullanmıyoruz. Böyle bir çalışma içerisindeyiz."

Sahra Gül ise "Ellerimizle büyük zahmetler içerisinde zeytin topluyoruz. Burada toplamış olduğumuz zeytinler hem yağlık hem de salamuralık olarak sofralara gidiyor. Zor olsa da işimizi severek yapıyoruz ve bu şekilde ailemize katkıda bulunmuş oluyoruz." dedi.

Zeytinyağı üretimi yapan Ahmet Uygur da üreticilerin topladığı zeytinlerin işletmesinde zeytinyağı haline getirildiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Zeytinleri ilk olarak yıkama işleminden geçirip içindeki taşı ve yaprağı aldıktan sonra makineye gönderiyoruz. Burada ısı desteğiyle hamurlaşan zeytinler yağ olmak üzere farklı bir makineye gönderiliyor. Burada da zeytin içerisindeki çeltik, kara su ve yağ ayrıştırılıyor. Daha sonra da son aşama olan yağ bölümüne geçerek, temiz bir şekilde zeytinyağı elde ediliyor. Yaklaşık 3 ay süren çalışmalarımızda vatandaşlarımıza en güzel şekilde zeytin yağı hazırlıyoruz."