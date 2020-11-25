Türkiye'nin makarna ihracatının büyük kısmının yapıldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın 10 ayında yaklaşık yarım milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, birliğe bağlı Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Kahramanmaraş ile Kilis'ten yurt dışına 969 bin 226 ton makarna ihraç edildi.
GAİB üyesi firmalar, bu yılın 10 aylık dönemindeki ihracattan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik artışla 480 milyon 841 bin dolar gelir elde etti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu'nun makarna üretim ve ihracatında önemli rol aldığını belirtti.
Türkiye'nin dünyada önemli makarna üreticilerinden olduğuna dikkati çeken Altunkaya, "Türkiye, makarna türleri ele alındığında ihracat anlamında Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü en büyük makarna ihracatçısı konumundadır." dedi.
Altunkaya, klasik makarna olarak bilinen çeşidin ihracatında ise Türkiye'nin İtalya'nın ardından ikinci sırada yer aldığını, değer açısından dünyada klasik makarna ihracatının yaklaşık yüzde 14'nün Türkiye'den gerçekleştirildiğini kaydetti.
DÜNYADAKİ KLASİK MAKARNA İHRACATININ YÜZDE 10'U GÜNEYDOĞU'DAN
Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği 579 milyon dolarlık klasik makarna ihracatının yaklaşık yüzde 75'ine denk gelen 425 milyon dolarlık kısmının Güneydoğu'dan yapıldığını ifade eden Altunkaya, şöyle konuştu:
"Yumurtasız, pişmemiş makarnanın dünya genelinde 4,2 milyar dolar seviyelerinde olduğunu göz önüne alırsak, bu ürünün toplam ihracatının yüzde 10'unu Güneydoğu gerçekleştirmektedir. Makarna sektörü için hem Türkiye'de hem de dünyada en önemli üretim üslerinden biri olan Güneydoğu'nun, bu başarısı içinde bulunduğumuz yıl da devam etmiştir. Bu yılın 10 aylık verilerine bakıldığında, 643 milyon 421 bin dolarlık Türkiye makarna ihracatının 480 milyon 841 bin dolarının, yani yaklaşık yüzde 75'inin Güneydoğu'dan yapıldığını görmekteyiz."
BÖLGEDEN 119 ÜLKEYE MAKARNA
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde makarna üretiminin en fazla Gaziantep ve Mardin'de gerçekleştirildiği bilgisini veren Altunkaya, geçen yıl bölgeden 119 ülkeye Türk makarnasının gönderildiğini, bu yılın ocak-ekim döneminde ise en fazla 85 milyon dolarla Venezuela, 65 milyon dolarla Somali ve 33 milyon dolarla Gana'ya makarna satıldığını sözlerine ekledi.
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