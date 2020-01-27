AA

Güneydoğu Asya ülkelerinin vazgeçilmez lezzetlerinden satay, görünümü ve pişirilme şekliyle şiş kebabı andırıyor.

AA'nın haberine göre en çok Endonezya, Malezya, Tayland ve Brunei'de tüketilen satay, beyaz veya kırmızı etin marine edilip tahta şişlere geçirilerek pişirilmesiyle hazırlanıyor.

Özellikle Endonezya ve Malezya'da milli yiyecekler arasında yer alan satay, Kurban Bayramı'nda her iki ülkede misafirlere ikram ediliyor.

Endonezya'da Orta Cava eyaletinin satay yemeğiyle meşhur olduğu bilinirken Malezya'da ise Selangor eyaletine bağlı Kajang kenti, ülkede bu yemeğin en iyi pişirildiği adres olarak kabul ediliyor.

Satay geleneksel olarak yer fıstığı sosuna batırılarak salatalık ve soğan ile tüketiliyor.

"ASYA'YA BUGÜNKÜ TÜRKİYE VE İRAN TOPRAKLARINDAN GELDİ"

Kajang şehrindeki bir satay restoranının işletmecisi Wong Yew Kai, bu geleneksel et yemeğinin Asya'ya Orta Doğu'dan etkilenerek geldiğini söyledi.

Wong, satayın Güneydoğu Asya'da yüzyıllardır tüketildiğini belirterek, "Bugünkü Türkiye ve İran topraklarından İpek Yolu üzerinden Çin'e giden tüccarlar, zaman içinde gittikleri yere yemek kültürünü de götürdü. Türkiye ve Arap ülkelerinde şiş kebap olarak bilinen yemek, Asya topraklarına bu şekilde geldi" ifadelerini kullandı.

Satayın bu şekliyle ilk olarak Çin'de yapıldığını hatırlatan Wong, "Bu yemek Çin'den Güneydoğu Asya'ya Endonezya üzerinden geçti. İlk olarak Orta Cava'da, sonra diğer bölge ülkelerde tüketilmeye başlandı" diye konuştu.

Wong, satay kelimesinin Çincenin Hokkien lehçesinde "üç parça" anlamına geldiğini vurgulayarak, "Kelime anlamına dair farklı yorumlar var. Ama genellikle satay şişlerinde üç parça et olduğu için sanırım kelime anlamının Çin dilinden geldiğini kabul edebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Satayın Malezya kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğunun altını çizen Wong, ülkeyi ziyaret eden her gezginin bu yemeği mutlaka denemesi gerektiğini sözlerine ekledi.