Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya'da sokaklar sessiz kaldı

AA

Bursa'da Kovid-19 salgını öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi ve Kent meydanları ile Heykel, Ulu Cami ve civarları boş kaldı.

Polis, kentin çeşitli noktalarında sokağa çıkanların izin belgelerini kontrol ediyor.

- Eskişehir

Eskişehir'de normalde yoğunluğun fazla olduğu Atatürk Bulvarı, İsmet İnönü, İki Eylül ve Kızılcıklı Mahmut Pehlivan caddeleri ile diğer bölgeler sessizliğe büründü.

- Balıkesir

Balıkesir'de de sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar sessizliğini korudu.

Atatürk Parkı, Ali Hikmetpaşa Meydanı, Milli Kuvvetler Caddesi ve Çankaya Sokağı gibi kentin işlek noktalarında hareketlilik yaşanmadı.

Belli noktalarda uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındakilerin sokakta bulunmasına izin vermedi.

- Kütahya

Kütahya'da Cumhuriyet ve Asım Gündüz caddeleri ile Atatürk, Adnan Menderes, Dumlupınar, Abdurrahman Kara bulvarlarındaki sessizlik, bayramın son gününde de devam ediyor.

Polis ekipleri, büyük mahallelerin giriş ve çıkış noktalarında uygulama yaparak istisna dışında dolaşanlara idari para cezası uyguladı.

- Çanakkale

Çanakkale'de kentin en yoğun noktaları arasında bulunan Çarşı ve Demircioğlu caddeleri, bayramın son gününü sessiz geçiriyor.

Sokaklarda ekmek fırınlarına ait araçlar, belediye temizlik ekipleri ile denetimlerini sürdüren polis ekiplerinden başka kimse bulunmuyor.

- Yalova

Yalova'da da kısıtlama nedeniyle bayramın son gününde sessizlik hakim.

Sahil şeritleri başta olmak üzere kentin genelinde istisna dışındakiler haricinde yaya ve araç trafiği gözlenmedi.

Şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerini sürdüren polis ve jandarma ekipleri, cadde ve ara sokaklarda da araç ve yayaların izin belgelerini kontrol ediyor.

- Bilecik

Kentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Tevfik Bey Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Sokaklarda görevliler haricinde kimse olmazken emniyet ekipleri, zaman zaman cadde ve sokaklarda ring halinde kontroller yapıyor.

Kenti büyükşehirlere bağlayan ve günlük ortalama 18 bin aracın geçtiği D-650 kara yolu da kısıtlamanın dördüncü gününde sessizliğe büründü.

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin geçiş güzergahında bulunan Bilecik'teki D-650 kara yolunun sessizliği drone ile görüntülendi.

,Sıtkı Yıldız,Deniz Açık,Muhsin Arslan,Muharrem Cin,Sergen Sezgin,Miraç Kaya,Tayyib Hoşbaş