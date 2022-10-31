Güney Kore ve ABD'den son 5 yılın en büyük ölçekli tatbikatı

Güney Kore ve ABD'den son 5 yılın en büyük ölçekli tatbikatı

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri ve yeni nükleer test beklentisi Kore Yarımadası'nda gerilimi artırırken, Güney Kore ve ABD, son 5 yılın ilk büyük ölçekli ortak hava tatbikatına bugün başladı.

Güney Kore Hava Kuvvetleri'nin F-35A, F-15 ve KF-16 savaş uçakları da dahil yaklaşık 140 savaş uçağını kullandığı tatbikata, ABD ordusunun Japonya'daki Amerikan üssünden kalkan F-35B hayalet avcı uçakları da dahil yaklaşık 100 uçakla katıldığı bildirildi.

Toplam bin 600'den fazla sorti yapmayı planlayan müttefik kuvvetlerine, Avustralya'nın ise KC -30A çok rollü tanker uçağıyla destek vereceği öğrenildi. Tatbikatın 4 Kasım’a kadar devam etmesi planlanıyor.

KUZEY KORE 28 FÜZE DENEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ Kuzey Kore bu yılın başından bu yana aralarında kısa ve uzun menzilli balistik füzeler ile seyir füzelerinin de bulunduğu 28 füze denemesi gerçekleştirmiş, Güney Kore - Kuzey Kore eksenli gerginlik Kore Yarımadası'ndaki güvenlik endişelerini artırmıştı. Gelişmelerin ardından Seul ve Washington'un bölgede ortak hava tatbikatı yapacağı açıklanırken, tatbikatın iki ülkenin ortak hava operasyonlarının başarısını doğrulamayı hedeflediği kamuoyuna yansımıştı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.