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        Haberler Dünya Güney Kore ordusu, "Kuzey çizgiyi aşarsa sert önlemler alacağını" açıkladı | Dış Haberler

        Güney Kore ordusu, "Kuzey çizgiyi aşarsa sert önlemler alacağını" açıkladı

        Güney Kore ordusu, Kuzey'in çöp balonları göndererek ya da vatandaşlarına ciddi zarar vererek "çizgiyi aşması durumunda sert askeri önlemler alacağını" bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:46 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:46
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        Güney Kore'den Kuzey'e gözdağı
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        Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey'in dün yaklaşık 120 çöp balonunu sınırdan göndermesinin ardından açıklama yaptı.

        Kuzey Kore'nin Güney'e çöp balonları göndermesinin kınandığı açıklamada, bu durum, "küresel olarak utanç verici" ve "Güney içinde çatışma çıkarmayı amaçlayan kaba eylem" olarak nitelendirildi.

        Açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliğine ciddi tehdit oluşursa ya da Kuzey'in çizgiyi aştığına karar verilirse, ordumuz sert askeri önlemler alacaktır." ifadesine yer verildi.

        Diğer yandan, basın toplantısında konuşan JCS Sözcüsü Albay Lee Sung-jun, "çizgiyi aşmaktan" neyin kastedildiği sorusunu yanıtlamamayı tercih etti.

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        "Çöp balonu" gerilimi

        İki ülke arasındaki "balon gerilimi" aylardır devam ediyor. Güney Kore'de ikamet eden Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

        Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren çöp taşıyan 5 binden fazla balonu Güney Kore'ye göndermişti.

        İki ülke arasında gerginliğe neden olan balon gönderimleri Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş, Güney Kore ise bu açıklamayı kınamıştı.

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