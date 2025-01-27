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        Haberler Dünya Güney Kore'de düşen yolcu uçağına ilişkin açıklanan rapora göre kazanın nedeni henüz belli değil | Dış Haberler

        Güney Kore'de düşen yolcu uçağına ilişkin açıklanan rapora göre kazanın nedeni henüz belli değil

        Güney Kore'de 29 Aralık 2024'te yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yayınlanan raporda, uçağın motorunda kuş kalıntılarına rastlandığı, kazanın nedeninin ise henüz belirlenemediği açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:39 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:39
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        Güney Kore'deki uçak kazasının sebebi belirlenemedi
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        Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı soruşturma komitesi, söz konusu kazaya ilişkin raporu yayımladı.

        Raporda,179 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kaza sırasında Jeju Air'e ait yolcu uçağının Uçuş Veri Kayıt Cihazı (FDR) ile kokpit ses kayıtlarının bulunduğu Kokpit Ses Kayıt Cihazından (CVR) oluşan kara kutusunun uçak piste yaklaşmadan yaklaşık 2 kilometre önce kayıt yapmayı durdurduğu belirtildi.

        Kazanın nedeninin henüz belirlenemediği aktarılan raporda, daha net sonuca ulaşmak üzere analiz edilecek FDR ve CVR verilerinin elde edilmesinin ise birkaç ay sürebileceği kaydedildi.

        Raporda, uçağın motorunda kuş kalıntılarına rastlandığı, ancak uçağın kuş sürüsüyle çarpışmasının ne zaman meydana geldiği, çarpan kuş sayısı ve sürüde birden fazla kuş türünün bulunup bulunmadığı gibi detayların henüz tespit edilemediği vurgulandı.

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        Öte yandan, ülkede yayın yapan JoongAng Daily gazetesinin haberine göre, yetkililer kazayla ilgili arama kurtarma çalışmalarının, kurbanların ailelerinin de onayıyla sona erdiğini ifade etti.

        Kaza

        Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçak, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş takımlarının açılmaması üzerine piste indikten sonra kontrolden çıkmış ve duvara çarpmıştı.

        6 kişilik mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçaktaki 179 kişi hayatını kaybetmişti.

        Ulusal İtfaiye Teşkilatına göre, sadece 30'lu yaşlarda bir kadın ve 20'li yaşlarda bir erkek mürettebat kaza sonrasında hayatta kalmıştı.

        Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

        Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen olay sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

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        #güney kore
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