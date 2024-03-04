Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Güney Kore'de doktorlar, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması planını protesto etti

        Güney Kore'de doktorlar, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması planını protesto etti

        Güney Kore'nin başkenti Seul'de binlerce doktor, hükümetin tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılması planını protesto etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:20 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Kore'de doktorlar, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması planını protesto etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yonhap'ın haberine göre, Kore Tabipler Birliği (KMA), tıp öğrencilerinin sayısının artırılması planına tepki gösterdi.

        Gösteriye katılan binlerce doktor, "Tıp fakültesi kontenjanlarının hazırlıksız artırılması tıp eğitimini tehlikeye atıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

        Protestoda söz alan KMA yetkililerinden Kim Taek-woo, hükümeti, "ülkedeki tıp yetkilileriyle istişare etmeden tek taraflı reform yapmakla" suçlayarak, "Hükümet, doktorların çabalarını görmezden gelir ve onları baskı altına almaya çalışırsa halkın direnişiyle karşılaşacaktır" ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

        REKLAM

        Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protesto gösterileri düzenlemiş, 9 binden fazla stajyer doktor istifasını sunmuştu.

        Hükümet, istifaların halk sağlığı üzerindeki etkisini gerekçe göstererek toplum sağlığı risk seviyesini "temkinli"den "ciddi" düzeye yükseltmişti.

        Sağlık ve Refah Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, istifaların kabul edilmediğini, doktorların işe dönmeleri için son günün 29 Şubat olduğunu, aksi durumda marttan itibaren lisanslarının en az üç ay süreyle askıya alınacağını bildirmişti.

        Tıp fakültesi öğrencilerinin sayısının artırılması girişimini protesto eden binlerce stajyer doktoru istifa etmeye teşvik ve yönlendirme iddiasıyla KMA ve Kore Pediatri Derneğinden 5 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        "Mucizesini sürdürüyor"
        "Mucizesini sürdürüyor"
        Çeteler arasında çatışma çıktı: Binlerce mahkum firar etti!
        Çeteler arasında çatışma çıktı: Binlerce mahkum firar etti!
        "Dur" ihtarına uymadı! Polis aracına çarptı!
        "Dur" ihtarına uymadı! Polis aracına çarptı!
        Dev maçta neler yaşandı?
        Dev maçta neler yaşandı?
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        "Futbol adına bir şey yok"
        "Futbol adına bir şey yok"
        Ailece cenazeye gidiyorlardı! Tarifsiz acı!
        Ailece cenazeye gidiyorlardı! Tarifsiz acı!
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Kabine toplantısı bugün! İşte gündemdeki masalar
        Kabine toplantısı bugün! İşte gündemdeki masalar
        Bilim insanları dev yıldız kumulların sırrını çözdü
        Bilim insanları dev yıldız kumulların sırrını çözdü
        2024’te hangi işçi beyanname verecek?
        2024’te hangi işçi beyanname verecek?
        Habertürk Anasayfa