13 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk sinemasında büyük zirve...
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Mars Cinema Group ile yapımcılar Güney Kore'de bir araya geliyor.
Mars Cinema Group'un davetini kabul eden Şükrü Avşar, Murat Cemcir, Timur Savcı ve Cemal Okan, bu akşam saat 21.30'da Güney Kore'ye uçacak.
Zirvenin gerçekleştirilmesinin nedeni nedir?
Bilindiği gibi 2019'un ilk günlerinde Türkiye'de en fazla sinema salonuna sahip olan Mars Cinema Group ile yapımcılar arasında kampanyalı bilet uygulaması, izleyici sayısının şeffaf olarak görülememesi ve bilet payı konusunda çıkan anlaşmazlık sinema sektöründe büyük bir krize neden olmuştu.Şükrü Avşar (Avşar Film)
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da kampanyalı bilet satışı yasaklanmış, izleyici / hasılat rakamlarının şeffaf olarak görülebilmesi için bakanlık tarafından yeni bir yazılım geliştirilmişti. Yeni sinema yasası, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayınlanarak kriz sona ermişti.Cemal Okan (TAFF Pictures)
Kriz nedeniyle ertelenen filmlerden 'Organize İşler - Sazan Sarmalı', yeni sinema yasasından iki gün sonra izleyiciyle buluştu. 'Recep İvedik 6', 'Karakomik Filmler' ve 'Mucize Aşk' ise kampanyalı bilet yasağı ve izleyici / hasılat rakamlarının şeffaf olarak görülebilmesi 1 Temmuz'da başladığı için gösterimlerini ekim, kasım ve aralık ayına ertelemişti.Timur Savcı (TAFF Pictures)
Yaşanan kriz sonucu filmlerin ertelenmesi, 2019'un ilk 6 ayında bir önceki yıla oranla büyük ölçüde izleyici ve hasılat kaybına neden oldu. 2018'in ilk 6 ayına oranla 10.689.693'lük bilet kaybıyla % 45.1'lik izleyici, 98.526.938 ₺'lik hasılat kaybıyla %35.2'lik düşüş sinema sektörünün panik düğmesine basmasına neden oldu.Murat Cemcir (TR 40 33 Productions)
Mars Cinema Group, merkezinin bulunduğu Güney Kore'ye davet ettiği yapımcılarla masaya şu konuları yatıracak;
* Eylülde başlayacak yeni sinema sezonunda kayıplar nasıl telafi edilebilir?
* İzleyici nasıl mutlu edilir?
* Sinemadaki yeni teknolojik gelişmeler nelerdir?
* Kısa bir süre sonra işlevsel hale geleceği ön görülen led perde ve küre perde sistemine geçiş yapmak için neler yapılmalı?
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