        Haberler Bilgi Gündem GÜNEY AMERİKA DEPREM SON DAKİKA: Arjantin ve Şili'de hissedildi! 22 Ağustos 2025 Güney Amerika’da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, ölü ve yaralı var mı?

        Güney Amerika'da korkutan deprem! Tsunami alarmı verildi… Güney Amerika'da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Güney Amerika deprem ile sallandı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olarak açıkladı. Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedilen şiddetli sarsıntı sonrası tsunami alarmı verildi. Peki, 22 Ağustos 2025 Güney Amerika depremi kaç büyüklüğündeydi, ölü ve yaralı var mı? İşte, Güney Amerika deprem son dakika gelişmeleri...

        Giriş: 22.08.2025 - 08:16 Güncelleme: 22.08.2025 - 08:19
          Son dakika haberine göre Güney Amerika’da deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi. Deprem sonrası Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA) tarafından tsunami alarmı verildiği belirtildi. Öte yandan ölü ve yaralı olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Güney Amerika’da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, ölü ve yaralı var mı? İşte 22 Ağustos 2025 Güney Amerika depremi hakkında gelişmeler…

          GÜNEY AMERİKA’DA DEPREM

          Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.

          Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.

          TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

          Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.

          SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.

          ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

          Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

