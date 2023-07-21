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        Haberler Dünya Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki patlamada 1 kişi öldü, 48 kişi yaralandı

        Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki patlamada 1 kişi öldü, 48 kişi yaralandı

        Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden geçtiğimiz gün meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama anı kameralara yansırken, patlamanın doğalgaz hattındaki sızıntıdan kaynaklandığı belirtildi

        Reuters
        Giriş: 21.07.2023 - 07:31
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          Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'ta meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

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          Kameralara anbean yansıyan patlamanın doğalgaz hattındaki sızıntıdan kaynaklandığı düşünülüyor.

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          Gauteng eyaleti Başbakanı Panyaza Lesufi, basına yaptığı açıklamada, Johannesburg merkezindeki Bree Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın, caddenin altından geçen bir doğalgaz hattındaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

           

           

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          Lesufi, yaralılar arasındaki 12 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıkladı. 

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          Yetkililer, bölgede başka bir yerde patlama ya da gaz sızıntısı tehdidi olup olmadığını belirlemek için uzmanları çağırdı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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