Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki patlamada 1 kişi öldü, 48 kişi yaralandı
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden geçtiğimiz gün meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama anı kameralara yansırken, patlamanın doğalgaz hattındaki sızıntıdan kaynaklandığı belirtildi
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'ta meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.
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Kameralara anbean yansıyan patlamanın doğalgaz hattındaki sızıntıdan kaynaklandığı düşünülüyor.
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Gauteng eyaleti Başbakanı Panyaza Lesufi, basına yaptığı açıklamada, Johannesburg merkezindeki Bree Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın, caddenin altından geçen bir doğalgaz hattındaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
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Lesufi, yaralılar arasındaki 12 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıkladı.
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Yetkililer, bölgede başka bir yerde patlama ya da gaz sızıntısı tehdidi olup olmadığını belirlemek için uzmanları çağırdı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.