Güney Afrika'da Kovid-19 nedeniyle 2 milyondan fazla kişi işini kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan önlemler nedeniyle 2 milyondan fazla kişi işinden oldu.
Güney Afrika Cumhuriyeti İşgücü Raporu'na göre, 26 Mart'tan bu yana uygulanan tedbirler nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde 2 milyon 217 kişi işini kaybetti.
Ülkede ekonomik nedenlerden dolayı son yıllarda işini kaybedenlerin sayısı ise 14,1 milyona yükseldi.
Son aylardaki işsizlik rakamları 2008'den beri yaşanan en büyük artış olarak kayıtlara geçti.
İşini kaybedenlerin 1,2 milyonu kayıtlıyken 640 binini kayıt dışı sektörde çalışanlar oluşturdu. Ev işlerinde çalışan 311 bin ve tarım sektöründe çalışan 66 bin kişi işini kaybedenler arasında yer aldı.
Uzmanlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle işini kaybedenlerin sayısının daha fazla olduğunu değerlendiriyor.
- Seyahat yasağı kısmen kaldırıldı
Öte yandan ülke, yüksek riskli kabul ettiği 57 ülke hariç tüm dünyaya sınırlarını yeniden açtı.
Uluslararası İlişkiler ve İş Birliği Bakanı Naledi Pandor, dün yaptığı açıklamada, ülkede enfeksiyon oranının azaldığını ve hayatın yavaş yavaş normale döndürüleceğini söyledi.
Bu kapsamda 1 Ekim itibarıyla tüm Afrika ülkelerine ve komşulara sınırların açılacağını belirten Pandor, yüksek riskli kabul edilen 57 ülkeden iş veya zorunluluk dışında bir sebeple seyahat eden kişilerin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini dile getirdi.
Zorunlu haller dışında seyahat edilmesi yasaklanan yerler arasında ABD, İngiltere, Hindistan, Rusya, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler yer aldı.
Güney Afrika Cumhuriyeti, kıtada Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor. Ülkede vaka sayısı 674 bin 339'a yükseldi ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 16 bin 734 oldu.
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