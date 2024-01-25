Güney Afrika'da 76 kişinin ölümüne neden olan kişi yakalandı: Cinayeti saklamak için yangın çıkardığını itiraf etti
Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde Ağustos ayında bir binada çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti. Yangını çıkaran şüpheli yakalanırken, ifadesinde başka bir cinayeti saklamak için binada yangın çıkardığını itiraf etti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehri Johannesburg'da Ağustos 2023'te çok katlı bir binada 76 kişinin ölümüne neden olan yangını çıkardığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
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Yangını çıkaran şüpheli, ifadesinde şoke eden açıklamalarda bulundu.
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Güney Afrika basınında yer alan ifadeye göre, adı verilmeyen 29 yaşındaki şüpheli, yangının çıktığı gece bir adamı boğarak öldürdüğünü söyledi.
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Öldürdüğü kişinin cansız bedeninden kurtulmak isteyen adam, cesede benzin döktüğünü ve kibritle ateşe verdiğini itiraf etti.
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Polis tarafından yapılan açıklamada, şahsın 120 cinayete teşebbüs ve kundakçılık suçlamasıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi.
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Öldürdüğü bir kişinin cesedini binanın bodrum katında yakmaya çalışırken yangının çıktığını itiraf eden 29 yaşındaki adam tutuklandı.
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Polis, adamın yakında mahkemeye çıkarılacağı bilgisini paylaştı.
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Johannesburg şehrinde "terk edilmiş" olarak bildirilen ve ülkede yasa dışı bulunan kişilerin yaşadığı çok katlı bir binada Ağustos 2023'te çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.