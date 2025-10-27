Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Güneşin Oğlu' sinemadan tiyatro sahnesine geliyor

        ‘Güneşin Oğlu’ sinemadan tiyatro sahnesine geliyor

        Onur Ünlü imzalı 'Güneşin Oğlu' filmi usta oyuncular ve genç yeteneklerden oluşan güçlü kadrosuyla Zorlu PSM Prodüksiyonu olarak 5 Aralık'ta tiyatro oyunu olarak seyirciyle buluşacak

        Giriş: 27.10.2025 - 12:17 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:17
        Yönetmen Onur Ünlü’nün “Güneşin Oğlu” filmi, Zorlu PSM prodüksiyonu olarak tiyatro sahnesine uyarlanıyor. Yönetmenliğini Ünlü ile Nagihan Gürkan’ın birlikte üstlendiği ve Fikri Şemsigil adında bir karakterin mucize beklentisiyle başlayan hikayesinin anlatıldığı oyunun oyuncu kadrosunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan yer alıyor.

        Özgün bir sahne diline sahip, mizah ile absürtlüğü buluşturan hikayesiyle dikkat çeken Güneşin Oğlu, oyuncuların sahnede kendi mekanlarını yarattığı bir anlatım diliyle sahneleniyor. Onur Ünlü’nün filminden sahneye uyarlanan “Güneşin Oğlu”, 5 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde ilk kez izleyiciyle buluşacak ve sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek. Oyunun biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

        OYUNUN KONUSU

        Fikri Bey’in ruhu çevresindeki insanların bedenlerine girip çıkmaya başlar. Bu olay hem kendi yaşamını hem de çevresindekilerin hayatını etkiler. Karakter, sonunda yaşadığı bu garip mucizeden kurtulmak ve gerçekleri öğrenmek için bir arayışa çıkar...

