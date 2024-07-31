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        Haberler Sağlık Güneşe karşı yüksek koruma için 30 faktörlük güneş kremi önerisi | Sağlık Haberleri

        Güneşe karşı yüksek koruma için 30 faktörlük güneş kremi önerisi

        Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslı Tatlıparmak, güneş kremlerinde ürün seçiminin cilt tipine ve günlük aktivitelere göre değişkenlik gösterdiğini belirterek, temel uygulamalarda 30 faktörlük kremlerin kullanılmasını önerisinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 12:17 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:23
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        Kimler 30 kimler 50 faktörlük güneş kremi kullanmalı?
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        Doç. Dr. Aslı Tatlıparmak, güneşe maruz kalmanın cilt sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahip olduğunu kaydederek, ultraviyole (UV) ışınlarının serbest radikal üretimini artırarak cildin yapı taşları kolajen ve elastin liflerinin parçalanmasına, hatta DNA hasarına yol açabileceğine dikkati çekti.

        HASAR CİLDİN YAŞLANMASINI HIZLANDIRIYOR

        Hasarın cilt yaşlanmasının hızlanma belirtilerinin belirgin hale gelmesine neden olacağını kaydeden Tatlıparmak, "Ultraviyole-B (UVB) radyasyonu şeklinde güneşe maruz kalmak melanom gelişimi için önemli bir risk faktörüdür. Bilimsel araştırmalar, deri yaşlanmasının büyük bir kısmının güneşin zararlı etkilerinden kaynaklandığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

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        Tatlıparmak, güneşlenmenin cilt kanseri riskini önemli ölçüde artırdığına dair bulguların mevcut olduğunu belirterek, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi gibi uygun güneş koruyucularının kullanılması gerektiğini aktardı.

        GÜNEŞ KREMİNİN DÜZENLİ KULLANIMI CİLDİN GENÇ KALMASINI SAĞLIYOR

        Güneş kremlerinin zararlı güneş ışınlarına karşı cildi korumanın en önemli ve etkili yollarından biri olduğunu kaydeden Tatlıparmak, şu değerlendirmede bulundu: "Güneş kremleri, UVA ve UVB ışınlarına karşı filtre görevi görerek cildi güneş yanıkları, erken yaşlanma belirtileri ve cilt kanseri gibi ciddi zararlardan korurlar. Güneş kremi, güneş lekelerinin oluşumunu önler. Güneş kremleri düzenli kullanıldığında cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur, aynı zamanda cilt bariyerini güçlendirerek dış etkenlere karşı koruma sağlar."

        Düzenli güneş koruyucu kullanımıyla melanom riskinin yüzde 50 azaltılabileceğine işaret eden Tatlıparmak, UV indeksinin 8-10 aralığındaysa 'çok yüksek' olarak değerlendirileceğini ve dışarı çıkılması halinde güneş kremleri haricinde cildi koruyan giysiler, şapka ve güneş gözlüğün mutlaka kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

        HASSAS CİLTLERE 50+ FAKTÖRLÜK GÜNEŞ KREMİ ÖNERİLİYOR

        Güneş kremlerinde ürün seçiminin cilt yapısına ve günlük faaliyetlere göre değişebileceğine değinen Tatlıparmak, "Ancak temel uygulama olarak özellikle güneşe karşı yüksek koruma sağlamak için 30 faktör korumaya sahip bir güneş koruyucu kullanımını kesinlikle öneriyoruz" şeklinde görüş belirtti.

        Tatlıparmak, hassas ciltler içinse 50+ faktörlük güneş kremlerini önerdiğini kaydederek, "Cilt tipinize göre doğru seçim yapmak da önemlidir. Yağlı ciltler için hafif formüller sunan ürünler tercih edilebilir. Hassas ciltler içinse parfüm veya alkol içermeyen ürünler seçmek daha uygun olabilir. Kuru ciltler ise nemlendirici özellikleri güçlü olan ve cildi besleyen güneş kremlerini tercih edebilirler" açıklamasında bulundu.

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