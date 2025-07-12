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        Haberler Sağlık Güneşe hasret küçük Cemile'nin aşçılık hayali gerçekleştirildi | Sağlık Haberleri

        Güneşe hasret küçük Cemile'nin aşçılık hayali gerçekleştirildi

        Gaziantep'te çok nadir görülen genetik XP hastalığı nedeniyle gün ışığına hasret kalan 10 yaşındaki Cemile Bozkurt'un aşçılık hayali, Gaziantep Üniversitesi'nde gastronomi alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerin ziyaretiyle gerçeğe dönüştürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 15:17 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:17
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        Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı tarafından hayat hikayesine yer verilen Cemile Bozkurt'un yaşadıklarından etkilenen Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dilara Bahtiyar Sarı ve ekibi, küçük Cemile'nin aşçı olma hayalini öğrenince harekete geçti.

        CEMİLE'NİN HAYALİ İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

        GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'ın onayıyla harekete geçen Sarı ile bölümde mutfak ve servis hizmetleri dersleri veren öğretim üyeleri İbrahim Demir, Meryem Nisa Kerkez ve öğrenci Türkan Coşkun, Bozkurt ailesinin merkez Şahinbey ilçesindeki evlerini ziyaret etti.

        Cemile'ye isminin yazılı olduğu önlüğü hediye eden ekip, küçük kızla birlikte tatlı ve meyve kokteyli yapan akademisyenler, gastronomi alanındaki bazı ipuçlarını da onunla paylaştı.

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        Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dilara Bahtiyar Sarı, Cemile hakkında yapılan haberi görünce onun için bir şeyler yapmak istediklerini söyledi.

        Cemile'nin hayalini gerçekleştirmek için harekete geçtiklerini aktaran Sarı, "Cemile'nin hayatına dokunmak, özel, güzel bir gün geçirmesini istedik. Malum hastalık nedeniyle dışarı çıkmadığını öğrendik ve çok üzüldük. O yüzden evlerine geldik, amacımız onun hayatına dokunabilmekti. Cemile'nin sevdiği mutfak faaliyetinde gönüllerimizi bir arada tutmak istedik." diye konuştu.

        Cemile ile iletişim halinde olmaya devam edeceklerini aktaran Sarı, ailenin istemesi durumunda Cemile'ye ders vermeye devam edebileceklerini kaydetti.

        AİLENİN MUTLULUĞU

        Cemile Bozkurt da şef olmak istediğini ve dileğinin yerine geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, akademisyenlere teşekkür etti.

        Anne Emine Bozkurt ise Cemile'nin mutluluğuyla kendilerinin de mutlu olduğunu söyledi.

        Baba Serdal Bozkurt da değerli hocaların Cemile için ellerinden geldiğince güzel bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, "Kızımla gurur duydum, inşallah ilerde şef olacak." dedi.

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