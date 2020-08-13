Güneş patlaması nedir? sorusu vatandaşların gündeminde. NASA, Güneş’in yüzeyinde gözlemlenen ve devasa büyüklükte olan bir lekenin yönünün Dünya’ya doğru döndüğünü açıkladı. Güneş patlaması (güneş püskürtüsü) olarak adlandırılan ve AR2770 adı verilen lekenin çapının gittikçe büyüdüğü de belirtildi. İşte güneş patlaması ile ilgili detaylar...

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

Güneş püskürtüsü, Güneş’in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler. Güneş püskürtüsü nedeniyle Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilir.

GÜNEŞ PATLAMASI NASIL OLUR?

Güneş patlamaları, güneş atmosferinin bütün tabakalarını (fotosfer, korona ve kromosfer) etkiler, plazmayı onlarca milyon kelvine çıkarıp elektronları, protonları ve daha ağır iyonları neredeyse ışık hızıyla uzaya fırlatır. Ayrıca bütün elektromanyetik tayfa yayılmış radyasyon üretirler. Çoğu Güneş patlamaları, şiddetli manyetik alanların fotosfere girdiği Güneş lekeleri gibi aktif bölgelerde oluşur.

Güneş püskürtüleri magnetik birleşmelerden dolayı oluşurlar. İlk oluşum ise 1859 yılında gözlemlenmiştir.

2010, 2013 VE 2015'DE GÜNEŞ'TE DEVASA PATLAMA

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA),Güneş'in yüzeyinde 6 Aralık'ta gerçekleşen devasa patlamayı görüntüledi. NASA'ya bağlı Solar Dynamics Observatory (Güneş Dinamikleri Gözlemevi)'nin yakaladığı görüntü, alevden dev bir yılana benzetildi. Patlama nedeniyle açığa çıkan alevin 700 bin kilometre boyunca uzandığı, bunun da Dünya ve Ay arasındaki mesafenin yaklaşık iki katı olduğu açıklandı.

2013 yılındaki dev patlamada ise kanyon benzeri yüzey şekli eşine az rastlanan görüntüler oluşturdu.

Aşağıdaki fotoğraf da 2015 yılında Güneş'te meydana gelen büyük patlama sonrasında çekildi.