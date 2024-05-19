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        Haberler Sağlık Güneş lekelerine elveda: Evde uygulayabileceğiniz pratik 10 çözüm!

        Güneş lekelerine elveda: Evde uygulayabileceğiniz pratik 10 çözüm!

        Güneş lekeleri, solar lentigo olarak da bilinir. Cildindeki bu koyu renkli lekeler, morötesi (UV) ışınlara doğrudan ve uzun süre maruz kalma sonucunda oluşur. Bu lekeler her yaşta ortaya çıkabilir. Peki bunlardan nasıl kurtulabiliriz? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 18:00 Güncelleme: 19.05.2024 - 17:49
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        • 1

          Güneş lekeleri, uzun süre güneşe maruz kalan ciltlerde sıklıkla görülen bir sorun olup, estetik açıdan rahatsızlık verebilir. Bu lekeler, cildin fazla melanin üretmesi sonucu oluşur ve zamanla koyulaşarak belirgin hale gelir. İşte, güneş lekelerinden kurtulmak için uygulayabileceğiniz 10 çözüm önerisi!

        • 2

          1. LİMON

          Taze bir limonu kesin ve güneş lekelerinizin üstüne sürüp 10 ila 15 dakika arasında bekletin. Limondaki asit lekelerin rengini açmaya ve ölü deri hücreleri temizlemeye yardımcı olur. Fakat yeniden güneşe çıkmadan önce mutlaka limonu cildinizden temizlemelisiniz.

        • 3

          2. ALOE VERA JEL

          Güneşten zarar gören yerleri iyileştirmeye yardım etmesi için günde iki kez aloe vera jeli sürün. Aloe veranın çok şaşırtıcı ve doğal iyileştirme özellikleri vardır.

        • 4

          3. YEŞİL ÇAY

          Bir poşet yeşil çayı kaynar suda 3 ila 5 dakika demleyin. Suyu bir pamuğa dönük ve günde 2 kere lekelerinize sürün. Çaydaki antioksidanlar, cildin kendini iyileştirmesine yardım eder.

        • 5

          4. E VİTAMİNİ

          E vitamini içeren bir kapsülü kırın ve içindeki jeli doğrudan güneş lekelerinizin üzerine sürün. Yara izleri de dahil olmak üzere e vitamini güneş lekelerinin rengini açar.

        • 6

          5. KIRMIZI SOĞAN

          Kırmızı bir soğanı kesip güneş lekelerinizin üzerine sürün. Soğandaki asit, güneş lekelerinin azalmasında etkili bir rol oynayabilir.

        • 7

          6. KOLİK ASİT

          Kolik asit içeren ürünler kullanmak güneş lekelerinize iyi gelebilir. Bu, sakenin fermantasyon işleminin bir yan ürünüdür ve güneş lekelerini hafiflettiği kanıtlanmıştır.

        • 8

          7. AZELAİK ASİT

          Cilt bakım rutininize azelaik asit içeren ürünleri eklemeyi deneyebilirsiniz. Bu asit, buğday ya da çavdar gibi tahıllardan elde edilir ve hiperpigmentasyonu hafifletmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

        • 9

          8. PEELİNG

          Bir cilt bakım merkezinde kimyasal peeling yaptırmayı tercih edebilirsiniz. Bu işlemde, cildin üst katmanlarını yok etmeye yardım eden asitlerin bir birleşimi kullanılır. Ama, etkilenen bölge günlerce kızarık kalabilir.

        • 10

          9. GÜNEŞ KREMİ KULLANIMINI DÜZENLİ HALE GETİRİN

          Cildinizin güneşten daha fazla zarar görmesini engellemek için en az 15 güneş koruma faktörlü güneş kremi kullanın. Güneşten korunmak, cildin kendini doğal olarak iyileştirmesini de sağlayabilir

        • 11

          10. YAYIK ALTI SUYU

          Lekelerden kurtulmak için yayık altı suyu kullanabilirsiniz. Lekelerinizin üzerine yayık altı suyun sürün ve bir süre bekletin. Oluşmakta olduğunu hissettiğiniz lekeler ve hali hazırda var olanlar için de kullanabilirsiniz.

          Kaynak: WikiHow

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