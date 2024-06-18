Güneş koruyucu sürmeden dışarı çıkmak, cilt kanseri riskini artırıyor

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Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akın, güneşin yararlı etkilerinden faydalanmak için kurallara uygun güneşlenmenin gerektiğini söyledi.

Akın "Gerekli önlemler alınmadan güneşlenmek ya da güneşe maruz kalmak farklı sorunlara neden olabilir. Bunları, cilt kanserleri, güneş yanıkları, erken cilt yaşlanması, bağışıklık sistemi zayıflığı, cilt lekesi ve bazı göz sorunları olarak sıralamak mümkün" diye konuştu.

Güneşin zararlı etkilerinin yol açtığı en önemli sorunların başında cilt kanserinin geldiğini anlatan Akın, güneş ışınlarının deri hücrelerinin DNA'sını bozması sonucu melanom, bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinomun ortaya çıktığını kaydetti.

REKLAM Melanomun yaşam kaybıyla sonuçlanan en tehlikeli kanserlerin başında geldiğini dile getiren Akın, "İkinci etki güneş yanığı. Masum görünen güneş yanıkları oldukça önemlidir. Yarattığı ağrı, kızarıklık gibi şikayetlerin çok ötesinde kalıcı hasar bırakabilir. Yanıkların oluşmasındaki en önemli risk gruplarının başında da güneş koruyucu kullanmadan cildi güneş ışığından veya solaryum gibi yapay kaynaklardan gelen UV ışığına maruz bırakanlar geliyor" ifadelerini kullandı. "KORUYUCU OLMADAN GÜNEŞ ALTINDA CİLDİ SÜREKLİ ISLATMAK YANIK RİSKİNİ ARTIRIR" Akın, güneş yanığı açısından, açık tenli, mavi gözlü, kızıl ya da sarı saçlı kişilerin daha fazla risk altında olduğunu belirterek, "Yanık için güneş ışınlarına maruziyeti artıran açık havada çalışmak, yoğun güneş alan sıcak veya yüksek rakımlı alanlarda yaşamak ya da tatil yapmak, alkol alarak güneşe çıkmak, koruyucu olmadan güneş altında cildi sürekli ıslatmak ya da yüzmek yanık riskini artırır." diye konuştu.

Güneşe maruziyetin cilt üzerindeki diğer etkisinin ciltte lekelenmeler ve renk değişikliği olduğuna işaret eden Akın, güneş ışınlarının ciltte melanin üretimini artırarak güneş lekeleri, çiller ve düzensiz cilt tonuna neden olabildiğinin altını çizdi. Akın, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için riskli saatlerde güneşe çıkılmaması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "UV ışınlarının en güçlü geldiği 10.00-16.00 arasında güneşe çıkmamaya özen gösterilmeli. Sadece yaz aylarında ve güneşli günlerde değil bulutlu havalarda da yıl boyu korunmalıdır. Ayrıca sadece güneş altında değil, dışarıya çıkıldığında gölgede bile olunsa koruyucu kullanılmalı. Güneşin UV ışınlarından korunmak için kullanılacak kıyafetler de önemli. Güneşe çıkılacaksa sıkı dokulu kumaşlardan yapılan uzun kollu gömlekler, plaj kıyafetleri ve uzun pantolon, etekler tercih edilmeli. Kıyafetlerdeki renk tercihleri de açık renkler olmalı. Şapka yine mutlaka kullanılması gereken aksesuarlardan biri olmalı. Koruma sağlaması için tercih edilecek şapka, yüzü, kulakları ve boynun arkasını gölgelemeli. Koyu renkli ve hasır şapkalar tercih edilmemeli."

REKLAM Yüksek koruma faktörlü koruyucu kullanımını öneren Akın, uzamış açık hava aktivitelerinden en az yarım saat önce suya dayanıklı, geniş spektrumlu, en az 30 koruma faktörlü güneşten koruyucunun tüm kıyafet dışında kalan alanlara sürülmesi gerektiğini ifade etti. Akın, sahte koruyucu kozmetik ürünlerin yeterli UV koruması sağlamadığı için güneş yanıkları, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri riskini artırabileceğini, sahte ürünlerin düzensiz pigmentasyon ve renk değişikliklerine neden olabileceğini belirtti. DİKKAT CİLT ENFEKSİYONLARINA YOL AÇABİLİR İçeriği tam olarak bilinmeyen sahte ürünlerin cilt tarafından emilen toksik maddeler içerebileceğini aktaran Akın, "Bu maddeler arasında kurşun, cıva ve arsenik gibi zararlı kimyasallar da bulunabilir. Bu tür kimyasalların uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği unutulmamalı. Ürünün hazırlanma aşaması bilinmediği için uygun olmayan şartlarda üretilen ürünler cilt enfeksiyonlarına neden olabilir." dedi.

Akın, güneşe maruziyetin fazla olduğu dönemlerde su tüketimine de dikkat edilmesini önererek şunları kaydetti: "Özellikle güneş yanıkları sonrasında oluşabilecek dehidrasyonu önlemek için su tüketimi daha da önem taşıyor. Su cildin nemini korumaya yarar sağlayacaktır. Ayrıca gün içinde mümkün olduğunca soğuğa yakın suyla banyo yapmak da yarar sağlayacaktır. Özellikle yanık oluşması durumunda cildi nemli tutmak önemli. Yanığın tedavisi ve cildin kendini onarma sürecinde iyi bir bakıma ihtiyacı vardır. Bu süreçte cildin soyulmasını önlemek için yapılması gerekenlerin başında da düzenli nemlendirici kullanmaktır. Etkilenen bölgelerde tahrişi önlemek için hassas ciltlere yönelik nemlendiricileri düzenli olarak kullanın. Yaz boyunca da uygun nemlendiricileri kullanmak cildi korumak adına yarar sağlayacaktır."