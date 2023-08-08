Güneş gözlüğünde en önemli kriter: UV koruması

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Farklı kullanım çeşitleriyle görmeyi kolaylaştıran gözlüklerin, göz bozuklukları tedavisinin yanı sıra, bazı durumlarda kişiye hayatı boyunca eşlik ettiği belirtildi. Bu nedenle, doğru bir gözlüğün kişinin günlük aktiviteleri sırasında en önemli yardımcılarından biri olduğu belirtildi. Güneş gözlüklerinin de bir çok faydası olduğu belirtilirken Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, güneş gözlüklerinde doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

"GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş gözlükleri kullanılmasını öneren Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, “Güneşin yararları olduğu kadar zararları vardır. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınları göz kapaklarındaki derinin incelmesine ve erken yaşlanmasına neden oluyor. Yine ultraviyole ışınlarına fazla maruz kalan korneada toksisite ve lenste katarakt ortaya çıkabiliyor. Bu zararlı ışınlardan korunmak için güneş gözlüklerine ihtiyacımız var” diye konuştu.

"ULTRAVİYOLE IŞINLARINI YANSITM ÖZELLİĞİ OLMALI"

İdeal bir güneş gözlüğünün güneşten gelen ultraviyole ışınlarını en az yüzde 99 oranında bloke etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Sızmaz, “Dış ortamda spor yapanlar güneş gözlüklerinde polarize cam tercih edebilirler. Güneş gözlükleri ne açık ne de çok koyu renkte olmalıdır. Güneş gözlükleri çok açık renkte olursa fonksiyonları az olur veya çok koyu olursa görmeyi olumsuz etkiler. Bu yüzden renk olarak sarı ve kahve tonların kullanımı kontrastı artırarak olumlu etki sağlar. Güneş gözlükleri göz çevresini kaplayacak şekilde uygun büyüklüğe sahip olmalıdır, çok küçük çerçeve tercih edilmemelidir” şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLAR İÇİN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANILMASI ŞART"

Çocukların erişkinlere göre gözbebekleri daha büyük olduğu ve optik ortamları daha saydam olduğu için güneşin zararlı ışınlarına daha fazla maruz kalarak göz sağlıklarının olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sızmaz, çocuklarda da güneş gözlüğü kullanımının çok önemli olduğunu söyledi.

Yine halk arasında dile getirilen “Çok koyu renkli cam çok iyidir” ve “Pahalı cam iyidir” gibi ifadelerin doğru bilinen yanlışlar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sızmaz, “Güneş gözlüklerinin kalitesi fiyatına göre değişiklik göstermez. Güneş gözlükleri ne çok açık ne de çok koyu olmalı ve UV ışınlarını en az yüzde 99 oranında bloke etme özelliği taşımalıdır” ifadelerini kullanıldı.