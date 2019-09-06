'Azeri Günel' lakaplı şarkıcı Günel Zeynalova, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Alışveriş merkezinde görüntülenen güzel şarkıcı, muhabirlerin fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, çok hasta olduğunu söyledi.

Sesinin de kısık olduğunu, "Sesim Günel abi gibi" şeklinde espri ile dile getiren Azeri Günel, kısa süren sohbetin ardından alışverişe beraber geldiği yakınlarının yanına dönerek alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.