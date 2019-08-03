Günel Zeynalova: Mızıkam ile ona bir şarkı çalacağım - Magazin haberleri

Ailesiyle birlikte bir restorana giriş yaparken görüntülenen Günel Zeynalova, radyocu Cenk Alptekin’in yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği ‘Cenkle Yoklama’ adlı programa konuk olduğunu ifade etti.

“Radyocu arkadaşım Cenk Alptekin’in ‘Cenkle Yoklama’ adlı programından geliyorum şimdi. Müthiş bir bölüm çektik. Program sonunda konuklarına mızıka hediye eden Cenk’e söz verdim. En kısa zamanda mızıkam ile ona bir şarkı çalacağım.” Diyerek, mızıkasını bir an olsun elinden bırakmadı.

Tarzıyla dikkat çeken Azeri kızı Günel, objektiflere sevimli pozlar verdikten sonra ailesiyle birlikte restorana giriş yaparak keyifli bir gün geçirdi.