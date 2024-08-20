Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz sonuçları açıklandı! Gündoğdu Gıda kaç lot verdi?
15-16 Ağustos tarihlerinde talep toplayan Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri'nin halka arz sonuçları açıklandı. Eşit dağıtım yöntemiyle, yatırımcısına toplamda 10 milyon lot veren şirket, Ana Pazar'da işlem görmeye hazırlanıyor. Peki, Gündoğdu Gıda kaç lot verdi? İşte, Gündoğdu Gıda halka arz sonuçları ve detayları...
- 1
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz sonuçları açıklandı. 'GUNDG' kodu ile BIST'te işlem görecek şirket, 10 milyon lot dağıttı. Halka arz büyüklüğü 350 milyon TL, halka arz açıklığı ise yüzde 25.64 olan Gündoğdu Gıda için ne zaman gong çalacağı henüz açıklanmadı. Peki, Gündoğdu Gıda kaç lot verdi? İşte, Gündoğdu Gıda halka arz sonuçları ve detayları...
- 2
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Firma halka arzında toplamda 10 milyon lot dağıttı. 597 bin 940 kişinin katıldığı halka arzda kişi başına 595 TL değerinde 17 lot düştü.
- 3
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?
Şirket, 15-16 Ağustos'ta talep topladı ancak BIST'te ne zaman işlem göreceği açıklanmadı.
-
- 4
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.
- 5
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ FON KULLANIMI
- Yüzde 25 Çiğ süt alımları.
- Yüzde 50 Yem alımları.
- Yüzde 25 Peşin alım esasıyla alınarak üretimde kullanılan ambalaj, koli vb. sarf malzemelerinin alımı.
- 6
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
'GUNDG' kodu ile işlem görecek Gündoğdu Gıda'nın halka arz büyüklüğü 350 milyon TL olarak açıklandı. T1-T2 bakiyesinin kullanılabileceği firma, katılım endeksine uygun.
-