        Haberler Bilgi Yaşam Günde tek öğünle zinde kalmak mümkün mü? OMAD diyeti herkese göre mi?

        Günde tek öğünle zinde kalmak mümkün mü? OMAD diyeti herkese göre mi?

        "Günde tek öğün" mottosuyla popüler hale gelen OMAD diyeti, hem pratikliğiyle hem de kilo kaybına etkisiyle dikkat çekiyor. Ancak uzmanlara göre bu beslenme modeli, dengeli planlanmadığında ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 11:30 Güncelleme: 15.11.2025 - 11:30
        Tek öğünle sağlıklı kalmak mümkün mü?
        OMAD, son yıllarda sosyal medyada büyük ilgi gören bir beslenme yaklaşımı. Destekçileri, bu yöntemin hem zamanı hem kiloları yönettiğini söylüyor. Ancak bilim dünyası, uzun vadede ortaya çıkabilecek riskler konusunda temkinli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

        OMAD (ONE MEAL A DAY) DİYETİ: GÜNDE TEK ÖĞÜN BESLENME MODELİ

        GENEL TANIM

        OMAD (One Meal a Day), gün boyunca yalnızca tek bir öğün yemek tüketilen bir aralıklı oruç (intermittent fasting) yöntemidir. Bu beslenme modelinde kişi, 23 saat boyunca hiçbir kalori almaz ve kalan 1 saatlik zaman diliminde tüm günlük enerji ihtiyacını karşılar. OMAD, kilo vermek, metabolizmayı düzenlemek ve insülin duyarlılığını artırmak gibi amaçlarla tercih edilir. Ancak, bu yöntem her birey için uygun olmayabilir; sağlık durumu değerlendirilmeden uygulanmamalıdır.

        UYARI: OMAD, bireysel ihtiyaçlar, sağlık durumu ve yaşam tarzı göz önünde bulundurularak, uzman rehberliğinde uygulanmalıdır.

        TEK ÖĞÜN SÜRESİ

        Yemek süresi genellikle 1 saatlik bir zaman aralığı olarak belirlenir. Örneğin, akşam 18.00–19.00 saatleri arasında yemek yenir ve günün geri kalanında hiçbir besin tüketilmez.

        Bu sürede, yeterli kalori, protein, karbonhidrat, yağ ve mikro besinlerin dengeli şekilde alınması gerekir.

        KALİTELİ BESLENME

        OMAD uygularken, tek öğün mutlaka dengeli ve besleyici olmalıdır.

        İçeriğinde:

        Protein kaynakları: Et, balık, yumurta, baklagiller

        Sağlıklı yağlar: Zeytinyağı, avokado, kuruyemişler

        Karbonhidratlar: Tam tahıllar, sebzeler

        Vitamin ve mineraller: Taze meyve ve sebzeler yer almalıdır.

        Fast food ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı, doğal ve besleyici yiyecekler tercih edilmelidir.

        SIVI ALIMI

        Gün boyunca bol miktarda su içilmelidir.

        Şekersiz çay veya kahve serbesttir; ancak şeker, süt veya kremalı katkılardan kaçınılmalıdır.

        AÇLIK SÜRESİNE UYUM SAĞLAMA

        OMAD’a doğrudan geçmek zorlayıcı olabilir. Öncesinde 16:8 veya 18:6 gibi daha esnek oruç yöntemleri denenerek vücut uzun açlık sürelerine alıştırılabilir.

        ZAMANLAMA ESNEKLİĞİ

        Öğün zamanı kişinin yaşam tarzına göre sabah, öğle veya akşam olarak seçilebilir.

        Sosyal yaşam nedeniyle çoğu kişi akşam yemeğini tercih eder.

        UZUN SÜRELİ AÇLIK VE KETOZİS

        OMAD sırasında vücut, 23 saatlik açlıkta glikoz depolarını tüketir ve enerji için yağ yakımına yönelir. Bu süreç ketozis olarak bilinir ve yağ kaybını destekler.

        OTOFİJİ SÜRECİ

        Uzun süreli açlık, hücrelerin kendini yenilediği otofaji mekanizmasını aktive eder. Bu, vücudun hasarlı hücreleri temizleyerek daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlar.

        KALORİ KONTROLÜ VE BASİTLİK

        Günlük kalorinin tek öğünde alınması, aşırı yeme riskini azaltır ve kalori kontrolünü kolaylaştırır.

        Ayrıca OMAD, zaman kazandıran ve sade bir beslenme modeli olduğu için pratiklik açısından avantajlıdır.

        OLASI FAYDALAR

        Kilo Kaybı: Uzun açlık, kalori alımını sınırlayarak kilo vermeye yardımcı olabilir.

        İnsülin Duyarlılığı: Kan şekeri dengesini iyileştirebilir.

        Hücresel Yenilenme: Otofaji süreciyle hücresel temizlik desteklenir.

        Enerji Stabilitesi: Keton üretimiyle enerji seviyeleri daha dengeli hale gelebilir.

        RİSKLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Kan Şekeri Dengesizliği: Hipoglisemiye yatkın kişilerde düşük kan şekeri riski vardır.

        Besin Yetersizliği: Tek öğünde tüm vitamin ve mineralleri almak zor olabilir.

        Metabolik Stres: Uzun açlık, bazı bireylerde stres hormonu (kortizol) seviyelerini yükseltebilir.

        ARTILAR

        Zaman Kazandırır: Gün içinde yalnızca bir öğün hazırlanır.

        Basitlik Sağlar: Beslenme planı karmaşık değildir.

        Kilo Yönetimini Destekler: Kalori kısıtlaması sağlar.

        EKSİLER

        Besin Eksiklikleri: Günlük ihtiyaç tam karşılanamayabilir.

        Sosyal Zorluklar: Diğer öğünlerde sosyal yemeklere katılamamak sorun yaratabilir.

        Açlık ve Yorgunluk: Uzun süreli açlık dikkat dağınıklığına veya halsizliğe neden olabilir.

        KAS KAYBI RİSKİ

        Uzun süreli açlıkta kas kaybı yaşanabilir. Bunu önlemek için:

        - Yeterli protein alınmalı,

        - Direnç egzersizleri yapılmalı,

        - Gerekirse amino asit ve mikro besin takviyesi değerlendirilmeli.

        SİNDİRİM SORUNLARI

        Tek öğünde büyük miktarda yemek tüketmek bazı kişilerde:

        - Mide rahatsızlığı,

        - Reflü,

        - Şişkinlik

        PSİKOLOJİK ETKİLER

        Kısıtlı beslenme düzeni, bazı bireylerde yeme takıntısı veya yeme bozukluklarını tetikleyebilir. Özellikle geçmişinde bu tür sorunlar olan kişiler OMAD’dan uzak durmalıdır.

        KİMLER İÇİN UYGUN DEĞİLDİR

        Çocuklar ve ergenler: Gelişim için sürekli beslenme gereklidir.

        Yaşlı bireyler: Yetersiz beslenme kas kaybına yol açabilir.

        Hamile ve emziren kadınlar: Yüksek besin ihtiyacı nedeniyle uygun değildir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

