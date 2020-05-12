GÜNCELLEME - Kocasını, "Anneler Günü"nü kutlamadığı için vurduğu iddiasıyla tutuklandı

Adana'da kocasını Anneler Günü'nü kutlamadığı için çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaraladığı iddia edilen kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eşi Cengiz A'yı (49) tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Gizem A. (28),emniyette ifade verdi.

Gizem A., kocasını, kendisinin "Anneler Günü"nü kutlamadığı için tartıştıklarını, bu sırada eşinin başına tabanca dayayıp kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.

Gizem A., daha sonra kocasının çekyatın üzerine attığı tabancayı öfkeyle eline aldığını anlattı. Gizem A., kocasının üzerine doğrulttuğu silahı elinden almaya çalışırken ateş aldığını iddia etti.

Zanlı, emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralı Cengiz A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.