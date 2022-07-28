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GÜNCEL YKS taban puanları 2022: YÖK atlas ile 2 ve 4 yıllık üniversite (lisans, önlisans) taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı! ÖSYM ile YKS üniversite taban, tavan puanları

ÖSYM ile güncel YKS taban puanları açıklandı! İşte üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

YKS sınav sonuçları bilindiği üzere 18 Temmuz tarihinde açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün "Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecektir" açıklamasında bulundu. Tercih işlemleri devam eden kişiler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları listesi...

28.07.2022 - 08:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • YKS tercih işlemleri 27 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla başladı. YKS üniversite taban puanları kılavuzu gündemdeki yerini koruyor. Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgisi ÖSYM tarafından yayımlanan YKS kılavuzu ile paylaşılmıştı. Peki, "ÖSYM ve YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık önlisans ve lisans YKS üniversite taban puanları belli oldu mu?" İşte ÖSYM ile üniversite tercihleri 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları hakkında merak edilenler...

  • ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 YKS taban puanları ve üniversite kontenjanları yayınlandı. 

    Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

     

  • YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    GEÇMİŞ YILLARA İLİŞKİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

    Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayınlandı. 2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başladı.

    YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

    YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

    Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

    Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.,

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