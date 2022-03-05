Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır olarak uygulanmaya başladı. Bunun yanında Ticaret Bakanlığı, bazı tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin tebliğde değişiklik yaptı. Tebliğle, aralarında hayvansal et ile ayçiçek yağı ve ikamelerinin de bulunduğu bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığınca gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapılabilecek ürünlerin kapsamı genişletildi.