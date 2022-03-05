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Güncel yağ fiyatları artıyor mu, zamlandı mı? Ayçiçek yağı fiyatları neden artıyor, zam sonrası ne kadar olacak?

Ayçiçek yağı fiyatları zamlandı mı? Yağ fiyatları artacak mı

Ayçiçek yağı fiyatları son günlerde gündemde. Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle ayçiçek yağında kriz söz konusu. İthal edilen ham ayçiçeği yağının geçen yıl yüzde 80'i Rusya ve Ukrayna'dan geldi. Peki, yağ fiyatları artacak mı? İşte Ayçiçek yağı fiyatları hakkında...

05.03.2022 - 22:18 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Ayçiçek yağı zammı son günlerde gündemde. Fiyatı son bir yılda yüzde 55 yükselen ayçiçek yağı Rusya ve Ukrayna savaşının da etkisiyle daha da çıkmaza girdi. Peki, Ayçiçek yağı fiyatları zamlandı mı? ayçiçek yağı fiyatları neden artıyor? İşte detaylar...

  • Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır olarak uygulanmaya başladı. Bunun yanında Ticaret Bakanlığı, bazı tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin tebliğde değişiklik yaptı. Tebliğle, aralarında hayvansal et ile ayçiçek yağı ve ikamelerinin de bulunduğu bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığınca gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapılabilecek ürünlerin kapsamı genişletildi.

  • Bu adımların atılmasının en önemli nedeni Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle bu ülkelerden yapılan ayçiçeği yağı ithalatının durma noktasına gelmesi oldu. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun derlediği TÜİK verilerine göre Türkiye'nin bitkisel yağ ithalatı geçen yıl 3 milyar 77 milyon dolar oldu.

  • Bu ithalatın 1 milyar 94 milyon dolarını ise ham ayçiçeği yağı ithalatı oluşturdu. Geçen yıl toplam 820 bin 771 bin ton ham ayçiçeği ithal edilirken artan fiyatların da etkisiyle toplam ithalat bir önceki yıla göre yüzde 78 yükseldi. İthal edilen ham ayçiçeği yağının geçen yıl yüzde 80'i Rusya ve Ukrayna'dan geldi.

  • FİYATI 1 YILDA YÜZDE 55 YÜKSELDİ

    Ayçiçeği yağında halihazırda fiyatlar hızlı bir şekilde yükseliyordu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ayçiçeği yağının litresi geçen yılın şubat ayında ortalama 16.9 liraydı. 2022'nin şubat ayında ise bu rakam 26.2 liraya yükseldi. Yani son 1 yılda ayçiçeği yağı fiyatı yüzde 55 yükseldi. Devam eden savaş ve arz sorunlarıyla bu yükselişin devam etmesi bekleniyor.

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