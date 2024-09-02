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        Haberler Bilgi Ekonomi Güncel altın fiyatları 2 Eylül 2024: Altın fiyatları düşüyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları düşüyor! 2 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Bir süredir zirveyi gören altın fiyatları zaman zaman dalgalanma yaşıyor. Altın, haftayı düşüşle açarken bir yandan yaklaşan Fed faiz kararı bekleniyor. Fed'in en az 25 baz puan indirime gideceğine olan kesin bakış, altının ivmesini korumasına yardım ediyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 2 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 07:23 Güncelleme: 02.09.2024 - 07:23
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