Altın fiyatları düşüyor! 2 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Bir süredir zirveyi gören altın fiyatları zaman zaman dalgalanma yaşıyor. Altın, haftayı düşüşle açarken bir yandan yaklaşan Fed faiz kararı bekleniyor. Fed'in en az 25 baz puan indirime gideceğine olan kesin bakış, altının ivmesini korumasına yardım ediyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 2 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
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ABD'de düşük istihdam artışı ve yükselen işsizlik oranı nedeniyle ülke ekonomisinin gücüne ilişkin endişelerle ayın başında darbe alan endeksler, ağustosu kazançla kapattı.
Temmuz ayının son gününde ABD Merkez Bankasının (Fed), eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına rağmen ülkede açıklanan veriler, resesyon korkularının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasına neden oldu.
Fed'in son toplantısında politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutması, fiyat artışları açısından temkinli bir yaklaşım olsa da açıklanan istihdam verileri bunun iş gücü piyasası açısından riskli olabileceğini ortaya koydu. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 2 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN DÜŞÜYOR!
1 Eylül Pazar günü 2 bin 741 lira olan gram altın, 2 Eylül Pazartesi günü açılışı 2 bin 733 liradan yaptı. Çeyrek altın da 4 bin 386 liradan, 4 bin 373 liraya düştü.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.733,5820
Satış: 2.733,9220
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.502,92
Satış: 2.503,86
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.373,9100
Satış: 4.470,2500
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.497,0400
Satış: 17.827,7500
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.718,58
Satış: 8.938,66
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.491,81
Satış: 17.822,64
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.448,99
Satış: 18.913,34
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.503,14
Satış: 2.323,33
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.538,11
Satış: 2.679,86