Eğer aşık iseniz sabahların en güzel anlamı sevdiklerinizden aldığınız aşk sözleri ile dolu güzel bir günaydın mesajı olacaktır. Gününüzün geri kalanında yüzünüzü huzur dolu bir tebessüm kaplar, bütün gün aşk dolu bakmanıza, kuşlar gibi uçmanıza ve hatta bütün gün enerjinizin yüksek olmasını sağlar. Çünkü güne nasıl başlarsanız elzem şartlar dışında bütün gününüz o şekilde geçecektir. Bu sebeple sevdiğinize günün ilk ışıklarında atacağınız güzel bir mesajın ona karşı duygularınızın ne derecede olduğunu ve hayatınızdaki yerini ve önemini hissetmesini sağlayacaktır. Bizde sizlerin hayatına güzel değerler katacak en güncel ve en romantik aşk sözlerini derleyerek geniş bir arşiv oluşturduk. Bu sayfamızda sizler için sevgiliye en anlamlı günaydın aşkım sözlerinin yer aldığı mesajlar hazırladık. Sevgiliye en etkileyici günaydın aşkım sözlerini çok beğenecek ve derhal sms olarak sevgilinize bir mesaj göndermek isteyeceksiniz. Ayrıca bu sevgiliye duygusal sevgiliye günaydın mesajları ile oluşan mesajlardan beğendiklerinizi Facebook, Instagram ya da Twitterdan da kolaylıkla paylaşabilirsiniz.
· Benim güneşim bana günaydın mesajı atınca doğuyor sevgilim.
· Bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü en tatlı halisin. Günaydın sevgilim.
· Doğan her güneş sana mutluluk getirsin. Günaydın bir tanem.
· Dünyada yok bir eşin, sensin benim güneşim. Günaydın sevgili eşim.
· Geçip giden günlere değil seninle gelecek yeni günlere hasretim sevgilim, günaydın güneşim.
· Günaydın aşkım, günaydın seninle başlayan her güne.
· Günaydın ay yüzlüm günaydın sabahımı aydınlatan güneşim günaydın hayatımın anlamı aşkım.
· Günaydın bahar kokulum, kır çiçeğim nefesim, gözüm, her şeyim günaydın günaydınlar.
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