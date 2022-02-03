'Aşı karşıtı değildi' 0:00 / 0:00

Günay Girik, ablası Fatma Girik'in aşı karşıtı olduğu yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek "Ablam, 3 doz aşı oldu" dedi

Kovid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik hakkında aşılarını olmadığı ve aşı karşıtı olduğu yönündeki iddialar ortaya atıldı.

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, sosyal medyada ortaya atılan söz konusu iddialar hakkında Habertürk'e konuştu. Girik, yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek ablasının 3 doz aşı yaptırdığını belirtti. Günay Girik, ablasının aşı karşıtı olmasının mümkün olmadığını, aşılarını zamanında yaptırdığını altını çizdi. Girik, bu konuda ablasının geçtiğimiz yıl ocak ayında yaptığı bir açıklamayı hatırlattı, "Koşa koşa hemen olurum. Aşı üzerinden muhalefet ya da milliyetçilik yapılmaz, yanlış. Hemen gelsin, hemen şimdi vurulurum. Sağlık her şeyden önemli. İnsanlar patır patır ölüyor."

Fatma Girik, Bodrum'dan İstanbul'a taşınmadan hemen önce Haziran 2021'de komşularıyla vedalaşırken onların çocuklarıyla oynamıştı.

Günay Girik, ablasının hakkında çıkan aşı karşıtı olduğu yönündeki iddiaların acılarını daha derinleştirdiğini sözlerine eklerken "Biliyorsunuz bulaş nedeniyle suç duyusunda bulundum. O konuyu takip ediyorum. Ablam daha uzun yıllar yaşayabilirdi ama ne yazık ki ihmalden kaybettik."

Günay Girik

Günay Girik, ablasının ihmal nedeniyle kovid -19'a yakalandığını iddia ederek Liv Hospital Ulus Hastanesi'nin yetkilileri ve sanatçının yeğeni Ahu Turanlı hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.