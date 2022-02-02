Ahu Turanlı'dan açıklama 0:00 / 0:00

Fatma Girik'in vefatında kusurlu olduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan yeğeni Ahu Turanlı "Acımız henüz çok taze. Acımızı yaşamak istiyoruz" dedi. Turanlı, kusurlu olduğu yönündeki iddialara ise gerektiği takdirde gerekli merciilere açıklama yapacağını dile getirdi. Suç duyurusunda bulunan Günay Girik ise bu konuda şöyle bir açıklamada bulundu "Miras peşine düştüğüm için Ahu Turanlı hakkında suç duyurusunda bulunduğum söyleniyor. Ayıptır, günahtır." Günay Girik, ayrıca Fatma Girik'in Bodrum'dan İstanbul'a Ahu Turanlı tarafından getirildiğini, kendisinin ise bu karşı olduğunu söyledi

Fatma Girik, geçtiğimiz aylarda daha iyi tedavi görmesi için Bodrum'dan İstanbul'a getirilmişti.

Tedavi gördüğü hastanede Kovid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 24 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

Fatma Girik - Ahu Turanlı

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının vefatından hemen sonra "Ablam hastaneye getirildiğinde koronavirüs değildi" açıklaması yaptı.

Günay Girik, dün avukatı Akın Centilmen aracılığıyla ablasının hayatını kaybettiği Liv Hospital Ulus Hastanesi'nin yetkilileri ve sanatçının yeğeni Ahu Turanlı hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Günay Girik'in suç duyurusunda bulunmasının nedeni ablasının ihmal nedeniyle hayatını kaybetmesi.

Fatma Girik -Günay Girik

Fatma Girik'in yanında uzun yıllar çalışan Türkmen asıllı bakıcının hastanede de refakatçi olarak bulunduğunu belirten Av. Akın Centilmen, "Fatma Hanım hastanede yatarken yanında kalan kişi kendini iyi hissetmeyerek test yaptırmak istiyor ve durumu Ahu Hanım'a söylüyor.

Hastane test için bin lira isteyince Ahu Hanım bunu yaptırmıyor. Birkaç gün sonra Fatma Hanım fenalaşınca bu kişiye test yapıyorlar ve pozitif çıkıyor. Yoğun bakıma alınan Fatma Hanım da hayatını kaybediyor. Bakıcı, yaşanan bu durumu Günay Bey'e anlatınca biz de olayda hastanenin ve Ahu Hanım'ın ihmali bulunduğunu düşünerek suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Ahu Turanlı

Peki Ahu Turanlı bu ağır iddialar karşısında ne dedi?

Ahu Turanlı, "Suç duyurusu hakkında konuşmak istemiyorum. Acımız henüz çok taze. Acımızı yaşamak istiyoruz. Bana ulaşan her hangi bir şey olmadı. Ulaşırsa gerekli mercilere gidip gerekli açıklamaları yaparım. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda fazla konuşmak istemiyorum, çünkü gerçekten çok üzgünüm ve acımı yaşamak istiyorum."

Ahu Turanlı, aşı karşıtı olduğu ve bin lira vermek istemediği için bakıcıya PCR testi yaptırmadığı yönündeki iddiaları ısrarla "Gerekli mercilere gidip gerekli açıklamaları yaparım" cevabını verdi.

Günay Girik ise bu konuda sorularımızı şöyle cevapladı;

Günay Bey, çok ağır iddialarda bulundunuz. Bu kadar ağır iddialarda bulunmanızın nedeni nedir?

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ise bu konuda şunları söyledi; "Ben ablamla kardeşlik görevini yerine getirdim. Ortada bir ihmal var.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ablası Fatma Girik'in ölümü var. Ortada belgeler olmasa ben çıkıp "Ablam ihmalden öldü" diyebilir miyim?"

Benim kardeşlik görevi başka yerlere çekenler var. Miras peşine düştüğüm için Ahu Turanlı hakkında suç duyurusunda bulunduğum söyleniyor.

Ayıptır, günahtır. Bu şekilde düşüncelerin üretilmesine çok üzüldüm. Benim zaten mirastan alacağım belli. Ne bir eksik ne bir fazla.

Ben Fatma Girik kardeşi olarak ona karşı görevimi yerine getiriyorum. Ayrıca Fatma Girik bir tek benim ablam mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin ablası.



Fatma Hanım, Bodrum'dan İstanbul'a neden getirildi?

Gelmesini ben hiç istemedim. Ben ablamı iki yıl boyunca öpemedim. Yanında hep çift maskeyle durdum. Ahu Turanlı, daha iyi bakılır diye İstanbul'a getirtti. Ablam kadınlar bu konularda daha iyi düşünür diye kalkıp geldi. Hiç istemediğim halde havalimanına ben götürdüm. Kaç kere gitmemesini söyledim ama yine de geldi.