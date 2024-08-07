REKLAM advertisement1

Trabzon-Gümüşhane kara yolunun Köstere Köyü Limni Gölü Kavşağı'nda Bayram Ayvaz'ın (50) kullandığı otomobil ile Ferhat Bulut (43) idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Bayram ve beraberindeki Ahmet Ayvaz (74), diğer aracın sürücüsü Ferhat ve yanındaki Ayşe (42), Yunus Emre (8) ve Kaniye Bulut (60), Oğuzhan (6), Zeynep (2) ve Sevil Altıntaş (37) ile Gülay Odabaş (60), yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhane ve Torul ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Ağır yaralı Ahmet Ayvaz, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.