Gümüşhane'de örtü yangını
Gümüşhane'de çıkan örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü
Giriş: 30.10.2023 - 18:24 Güncelleme: 30.10.2023 - 18:24
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Merkeze bağlı Çamlıköy köyü Koyunlu mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
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Yaklaşık 5 hektar örtü alanının zarar gördüğü bölgede, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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