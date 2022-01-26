Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, uluslararası gümrük camiası, her yıl 26 Ocak'ta, o zamanki adıyla Gümrük İşbirliği Konseyinin (Dünya Gümrük Örgütü) ilk toplantısının yapıldığı 26 Ocak 1953 tarihini hatırlamak ve toplumda gümrüklerin işleyişine ilişkin farkındalık oluşturmak üzere "Dünya Gümrük Günü"nü kutluyor.
Türkiye'nin 1953 yılında kurucu üye olarak katıldığı Gümrük İşbirliği Konseyi, 1994'ten bu yana Dünya Gümrük Örgütü çatısı altında faaliyet gösteriyor. Bu yapı, dünya ticaretinin yüzde 98'ini temsil eden 183 ülke gümrük idaresini bir araya getirirken, bu yönüyle gümrük uygulamaları açısından küresel düzeyde temel ilke ve kuralları belirliyor.
Örgüt tarafından 2022 yılı teması, gümrük idarelerinin, bilim ve teknolojiden yararlanan gerçek bilgi odaklı veri ekosistemine dayalı bir veri kültürünü benimseyerek dijital dönüşümlerini hızlandırma çabalarına adandı. Bu yılın sloganı "Veri kültürünü benimseyerek ve veri ekosistemi oluşturarak gümrükte dijital dönüşümün artırılması" olarak belirlendi. Slogan kapsamında, gümrük idareleri güvene dayalı bir gümrük veri ekosistemi oluşturmaya, insan kaynakları açığını kapatma yoluyla veri kültürünü benimsemeye ve tedarik zincirindeki tüm aktörlerle iş birliği yapmaya davet ediliyor.
Bakanlık da bu doğrultuda, Gümrük Günü temasına uygun olarak dijitalleşme çalışmaları ile gümrük işlemlerinin basitleştirilip bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ve ticaretin kolaylaştırılmasına önem veriyor.
Türkiye gümrüklerinde mümkün olan en ileri seviyede hizmet sunabilmek amacıyla önemli teknolojik yatırımlar yapılarak, çeşitli proje ve çalışmalarla dijitalleşme çabaları sürdürülüyor.
BÜYÜMEDE VE İHRACAT REKORUNDA GÜMRÜKLERİN ETKİSİ
Türkiye'nin geçen yıl ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara yükselirken, tarihte ilk defa küresel ihracattan alınan pay yüzde 1'in üzerine çıktı. Ülkenin ekonomide 2021 yılında yakalamayı başardığı yüksek oranlı büyümenin yüzde 92'si net ihracattan kaynaklandı.
Bu başarıda sorunsuz çalışan gümrüklerin büyük payı bulunuyor. Bu dönemde gümrük idareleri özveriyle çalışırken tüm kademelerdeki personel, tedarik zincirinin halkalarında herhangi bir kopmanın yaşanmaması için önemli rol oynadı.
2021 yılında gümrük idarelerinde işlem gören ihracat beyannamesi sayısı 5 milyon 167 bini aşarken yaklaşık 8,1 milyon araç ve 62 milyon yolcunun işlemleri tamamlandı.
BAKAN MUŞ'TAN KUTLAMA
Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Muş, şu ifadeleri kullandı:
"Yaptıkları özverili çalışmalarla ülkemizi gümrüklerde dünya standartlarının üzerine taşıyan gümrük camiamızın Dünya Gümrük Günü'nü tebrik ediyorum. İktisadi sınırlarımızın korunması için fedakarca görev yapan tüm gümrük personellerimize teşekkür ediyorum."
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