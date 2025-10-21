Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gülümseten diyalogda yeni paylaşım | Son dakika haberleri

        Gülümseten diyalogda yeni paylaşım

        Karabük'ün Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa'nın, bir yaşlı teyzeyle girdiği diyalog büyük ilgili görmüştü. Civa son paylaşımında, "Nazife teyzemizin talebini yerine getirerek yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Samimi bir sohbetle gönlünü kazandık, dualarını aldık." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 12:18 Güncelleme: 21.10.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gülümseten diyalogda yeni paylaşım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa'nın mahallede yaşlı bir teyzenin taleplerini dinlerken yaşanan diyalog, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

        Civa son paylaşımında, "Nazife teyzemizin talebini yerine getirerek yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Samimi bir sohbetle gönlünü kazandık, dualarını aldık." ifadelerini kullandı.

        Yaşlı teyzeyle gülümseten diyalog
        Yaşlı teyzeyle gülümseten diyalog
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den Netanyahu'yu 'denetleme' ziyareti
        ABD'den Netanyahu'yu 'denetleme' ziyareti
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Fiat Egea için uzatma kararı
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        Habertürk Anasayfa