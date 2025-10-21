Gülümseten diyalogda yeni paylaşım
Karabük'ün Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa'nın, bir yaşlı teyzeyle girdiği diyalog büyük ilgili görmüştü. Civa son paylaşımında, "Nazife teyzemizin talebini yerine getirerek yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Samimi bir sohbetle gönlünü kazandık, dualarını aldık." dedi
Giriş: 21.10.2025 - 12:18 Güncelleme: 21.10.2025 - 12:29
Karabük'ün Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa'nın mahallede yaşlı bir teyzenin taleplerini dinlerken yaşanan diyalog, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
Civa son paylaşımında, "Nazife teyzemizin talebini yerine getirerek yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Samimi bir sohbetle gönlünü kazandık, dualarını aldık." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ