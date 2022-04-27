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Gülümse Kaderine oyuncuları karakterleri ve isimleri neler? Star TV Gülümse Kaderine dizisi konusu nedir?

Gülümse Kaderine oyuncuları kimler? Star TV Gülümse Kaderine dizisi konusu

Bir süredir tanıtımlarıyla merak uyandıran Gülümse Kaderine dizisi bu akşam yayın hayatına başlıyor. Burcu Över’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek’in oturduğu Gülümse Kaderine dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Konusu ile dikkatleri üzerine çeken Gülümse Kaderine dizisi her hafta Çarşamba akşamları Show TV'de seyirci karşısına çıkacak. İşte Gülümse Kaderine oyuncuları ve konusu...

27.04.2022 - 18:46 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Yapımını Avşar Film, yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği yeni dizi Gülümse Kaderine, 27 Nisan Çarşamba bu akşam 20:30'da FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Gülümse Kaderine konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. İşte Gülümse Kaderine dizisi oyuncuları ve konusu...

  • GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCULARI KİMLER?

    Gülümse Kaderine dizisi oyuncu kadrosunda ; Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur,  Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

  • GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİ KONUSU 

    Eda ve Yaren Bursa’da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı...

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