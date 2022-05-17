Fransa'dan ödül geldi Ünlü oyuncuya Fransa'dan ödül geldi

Gülsim Ali'ye, geçtiğimiz hafta sonu Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen 'Festiculture' etkinliğinde 'Yılın En Sevilen Kadın Oyuncusu' ödülü verildi.

Ali ve 'Gönül Dağı' dizisindeki partneri Berk Atan, 'Yılın En Sevilen Dizi Çifti' ödülüne layık görüldü.

Tören sonrası Eyfel Kulesi'ni ziyaret eden Gülsim Ali, Paris'te hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevenleriyle birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Ali, Fransa'da gördüğü ilgiden son derece memnun kaldığını ifade etti.