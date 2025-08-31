Habertürk
        Haberler Magazin Gülseren Ceylan'ın annesi, Mehmet Ali Erbil'i hiç onaylamamış - Magazin haberleri

        Gülseren Ceylan'ın annesi, Mehmet Ali Erbil'i hiç onaylamamış

        Mehmet Ali Erbil ile geçtiğimiz günlerde evlenen Gülseren Ceylan'ın annesi, kızının ilişkisini başından bu yana onaylamadığı, bu nedenle de kızıyla görüşmediği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 17:12 Güncelleme: 31.08.2025 - 17:22
        Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, geçtiğimiz perşembe günü evlendi.

        İki yılı aşkın beraberlikleri sırasında birçok kez ayrılan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın evlenmesi bir hayli şaşırtmıştı. Zira; Ceylan, her ayrılığın ardından Erbil hakkında bir hayli çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

        Mehmet Ali Erbil de her açıklamasından sonra Gülseren Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

        Gülseren Ceylan, yaptığı açıklamada, ailesinin nikâh töreninde neden olmadığı konusunda bilgi verdi. Ceylan'ın ilişkisini başından bu yana onaylamadığı için annesinin kızıyla görüşmediği ortaya çıktı.

        Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile mutlu olduğunu belirterek; "Mehmet Ali, beni bırakmadığı sürece ben ayrılmayacağım" dedi.

        #Gülseren Ceylan
        #Mehmet Ali Erbil

