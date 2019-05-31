Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, her şeyin çok güzel geçtiğini dile getiren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, mutlu olduklarını söylerken güzel şarkıcı, "Güzel bir gece oldu, aslında biraz sürpriz oldu. Çok büyük bir organizasyon olmadı. Tamamen aile içinde güzel bir kadro vardı" dedi.

Bayramda yoğun bir konser turuna çıkacağını belirtirken Gülşen, konser ücretleri çok olduğu hakkındaki sorulara ve Hadise'nin en çok alan isimler arasında geçtiğini dile getiren muhabirlere yanıt verdi.

"PARA BENİM İÇİN İKİNCİ PLANDA"

Gülşen, "O kısmına ben çok bakmıyorum. Menajerim Haluk Bey bakıyor. Ben aslında sahneme bakarım, sahnedeki performansıma bakarım. Bu olay benim için ikinci planda. Hem bu konu hakkında da konuşmak pek doğru olmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"O RAKAMLAR DOĞRU DEĞİL"

Gülşen, yakında Edis ile yeni bir çalışmaya gireceğini sözleriyle ekledi. Ünlü şarkıcı, muhabirlerin, "Aranjörler çok para alıyor, yaklaşık 150 bin TL civarı..." sözlerine, "Neden bu kadar merak ediyorsunuz? O rakamlar doğru değil" yanıtını verdi.

"İSTEYEN ÇALIŞIR, İSTEMEYEN ÇALIŞMAZ"

Eşi Ozan Çolakoğlu ise, "Belki daha fazladır. Yeri geliyor bedava yapıyorum, yeri geliyor çok rakam istiyorum çünkü yapmak istemiyorum. Neyle kıyaslama yapalım? Biz kendi adımıza çalışıyoruz. İsteyen çalışır, istemeyen çalışmaz" dedi.

Oğlu Azur hakkındaki sorulara ise Gülşen, "Azur buradaydı. Pasta ve mum üflemeyi çok seviyor. Sonra uykusu geldi, gönderdik onu" yanıtını verdikten sonra evlerinin yolunu tuttu.