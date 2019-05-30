Şarkıcı Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan'dan doğum günü sürprizi - Magazin haberleri

Pop müziğin öncü isimlerden Gülşen, 43 yaşına girdi. Güzel şarkıcıya 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan sürpriz bir doğum günü kutlaması organize etti.

Gülşen, ilk pastayı eşi ve oğlu Azur ile birlikte kesti. Mutlu aile hep birlikte objektiflere poz verdi. Kutlamadan fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.