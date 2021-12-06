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Gülşen'in kıyafeti olay oldu

Derin Gülşen!

Son dönemde şarkıları kadar iddialı kıyafetleriyle de dikkat çeken Gülşen, tercihiyle yine adından söz ettirdi

06.12.2021 - 10:16 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü şarkıcı Gülşen (45), önceki akşam Bursa'da dinleyicileriyle bir araya geldi. Gülşen, şarkılarıyla sevenlerini eğlendirirken, kıyafet tercihiyle de yine geceye damga vurdu.

  • Popçu, daha önceki bazı konserlerinde olduğu gibi iddialı bir kostüm ile sahneye çıktı. Derin yırtmaçlı, sırt ve bel dekolteli payetli bir elbise giymeyi tercih eden Gülşen'in tarzı sosyal medyada da çok konuşuldu. Şarkıcının, kıyafetini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de vardı.

    "BURSA KONSERİMİN İLK BÖLÜMÜ..."

    Ayrıca geceden fotoğrafları, "Dün akşam Bursa konserimin ilk bölümü..." notuyla 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Gülşen'in gönderisi 95 binden fazla beğenildi.

  • Gülşen, iki ay önce İzmir konserindeki transparan tercihiyle adından söz ettirmişti.

  • "NE GİYDİĞİME SADECE KENDİM KARAR VEREBİLİRİM"

    Ozan Çolakoğlu ile evliliğinden Azur Benan adında bir oğlu olan Gülşen'in, Temmuz ayında Alaçatı konserinde giydiği elbise de uzun süre konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı tepkiler sonrası konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

  • Gülen, "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, birçok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi... Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye..." demişti.

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