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Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi ve ne söyledi? Şarkıcı Gülşen olayı nedir, ne oldu?

Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi, ne söyledi? Şarkıcı Gülşen olayı nedir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü şarkıcı Gülşen'in İstanbul'daki konseri sırasında imam hatip liselilere yönelik söylemlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Gündeme gelen haberin ardından Gülşen'in konser sırasında kullandığı ifadeler merak ediliyor. İşte konuyla ilgili son dakika gelişmeleri...

25.08.2022 - 14:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sosyal medya üzerinde günün en çok konuşulan isimleri arasında yer alan şarkıcı Gülşen için hukuki süreç başlatıldı. Başsavcılık, TCK'nin 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi. İşte "Gülşen ne dedi, ne oldu?" sorusunun yanıtı...

  • GÜLŞEN NE DEDİ?

    Ünlü popçu Gülşen, İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Gülşen, konserinin ilerleyen dakikalarında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandı.

  • SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği bu sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

    Başsavcılıkça, şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı da verildi.

  • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

    Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır.

  • İŞTE KONUYLA İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR

    Ömer Çelik (Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü)

    Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir.

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