Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gülnur Tutumoğlu, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Avukatlıktan oyunculuğa geçiş yapan Tutumoğlu, bir süre mağazaları dolaştı.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Gülnur Tutumoğlu, oyunculuğun son derece zor olduğunu ve eğitim almaya devam ettiğini söyledi.